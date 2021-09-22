В захваченном боевиками городе сфотографировали "сказочных русских персонажей".

В захваченном боевикам "ДНР" городе Ясиноватая во вторник, 21 сентября, сделали фотографию, на которой "русский мир" в городе запечатлен "во всей красе".

"Русский мир" вместился на одном снимке, сообщил Telegram-канал donetchanyn.

На фото возле Ясиноватского строительного техникума транспортного строительства у памятника российскому революционеру, первому руководителю СССР Владимиру Ленину сфотографировали людей, переодетых в сказочных русских персонажей – "царевича", "царевну" и "чудище".

"Чудище" стояло очень близко к флагу России.

На снимок в своем мессенджере отреагировал полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

"Оккупированная Ясиноватая... Даже нет слов, как прокомментировать это...", – написал офицер.

Напомним, боевики "ДНР" захватили Ясиноватую в 2014 году. Боевиков поддержала Россия и ввела на часть Донбасса свои войска.

Ранее курьезный инцидент произошел в захваченном боевиками Донецке – в городе вечером 18 сентября возле остановки общественного транспорта посреди дороги на видео засняли стаю кабанов.

Автор: Екатерина Присяжнюк