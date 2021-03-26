Секретарь СНБО отметил, что Россия "защищает" не русских, а русскоязычных, причем не спрашивая у этих граждан, нуждаются ли они в этой защите.

Власти России живут в своем выдуманном мире и постоянно "пихает свой нос" в дела других стран.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Радио НВ.

Он отметил, что имперские прихоти России дорого обходятся соседним с ней странам.

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"Это их задача, это их миссия, они себе так придумали, они живут в своем мире, выдуманном, и они считают, что должна быть только российская империя. Это у них такие имперские прихоти, которые они никогда не прекращают и, к сожалению, они очень дорого обходятся как для Украины, так и для Грузии, Молдовы, для всех стран в окружении Российской Федерации", - отметил Данилов.

По его словам, вместо того, чтобы заниматься своими внутренними делами, "Россия постоянно пихает свой нос в другие страны, начинает там раздувать те вещи, на которые соседи не должны были бы обращать внимания".

"Есть очень опасная ситуация, связанная именно с языком, я уже неоднократно говорил, что Россия выбрала такую доктрину, она уже защищает не русских, она защищает русскоязычных. Это очень опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что Путин будет защищать тех граждан, причем не спрашивая у этих граждан, нуждаются ли они в этой защите, или нет", - добавил Данилов.

Кремлевские заявления о "русском мире" в Украине

8 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу собственного корреспондента УНИАН в РФ подробнее рассказать о темах, которые обсуждались на заседании Совета безопасности под руководством Владимира Путина, сказал, что "в Украине живет очень много русских и русскоязычных, они все принадлежат к "русскому миру".

Песков заявил, что для продвижения в Украине "русского мира" будет использоваться "мягкая сила".

В МИД Украины отметили, что Российская Федерация не сможет продвинуть "русский мир" в Украине ни танками, ни "мягкой силой".

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Автор: Александр Топчий