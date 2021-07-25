Рабочий на стройке, согласно информации соцсети, зарабатывает "40-50 тысяч долларов в час".

Спикер украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович опубликовал результаты анализа своей активности в Facebook. По их итогам соцсеть предложила ему вакансии охранника, рабочего на стройке и сортировщика.

Об этом Арестович рассказал на своей странице в Facebook. Соцсеть предложила ему "найти для себя подходящую вакансию" и новую работу.

"Facebook проанализировал мою активность. И...", - подписал он cкриншот с предложенными вакансиями.

Примечательно, что рабочий на стройке, согласно информации соцсети, зарабатывает невероятные деньги – "40-50 тысяч долларов в час".

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Арестович не раз попадал в скандалы из-за своих постов в Facebook. В марте он обругал в комментариях пользователя, который требовал от него перейти на государственный язык. Нардеп от "Голоса" Роман Лозинский в связи с этим инициировал депутатский запрос об отстранении Арестовича из украинской делегации в ТКГ.

В начале июля Арестович снова выругался в Facebook. На этот раз он в нецензурной форме прокомментировал "туфельный скандал" в ВСУ.

Пользователь Нєжинскій Гурок в Facebook опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian, в которой тренировка курсанток к параду в обуви на каблуках названа "идиотской", и тегнул Арестовича.

Последний обругал матом пользователя, заявив, что курсантки лично выразили желание идти на параде в парадной форме.

Автор: Дмитрий Захаров