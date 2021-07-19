Алексей Арестович отметил, что журналисты не так трактовали его слова.

Спикер Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Арестович заявил о возможном пересмотре геополитического вектора Украины, если в Европе и США усилятся пророссийские настроения. Позже он обвинил журналистов в искажении его высказываний.

Об этом спикер ТКГ рассказал в комментарии 24 каналу.

"Я всегда был сторонником того, что не стоит судить по заголовкам. Потому что они в современном мире - яркие обертки", - заявил Арестович.

По его словам, он ничего не говорил о смене украинской позиции, а речь шла о перебалансировке интересов, если их сдадут. При этом спикер ТКГ уточнил, что на Западе есть разные силы, но союзниками Украины являются те, кто считает, что президента РФ Владимира Путина не удастся настроить на сдерживание Китая.

Читайте такжеАрестович объяснил, кто "обул" женщин-военных в туфли на каблуках

Арестович отметил, что имел в виду изучение опыта стран Востока, а именно Китая, который имеет огромный опыт в решении цивилизационных проблем.

"Если Китай строит госпиталь за 10 часов в условиях эпидемии COVID-19 и много энергетических станций, является одной из наиболее развитых стран в области искусственного интеллекта - нам интересен этот опыт? Как и опыт Вьетнама, Турции, Азербайджана", - объяснил спикер ТКГ.

Скандальное заявление Арестовича об изменении курса Украины

Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом" выразил мнение, что "если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их части, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию". Он считает, что в международной политике Украины находится на грани фола.

В МИД Украины заверили, что Украина не намерена пересматривать свой геополитический вектор.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева