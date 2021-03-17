Парламент рассмотрит указанное предложение в пятницу.

Нардеп от "Голоса" Роман Лозинский инициировал депутатский запрос об отстранении Алексея Арестовича из украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Об этом он написал в Facebook.

Читайте такжеАрахамия назвал "народной речью" фразу "пошел нах*й"

Лозинский уточнил, что речь о "языке и мате", вероятнее всего, имея в виду свежий интернет-скандал, когда Арестович выругался на просьбу писать на государственном.

Депутат отмечает, что парламент рассмотрит указанное предложение 19 марта.

"Инициировал сегодня депутатский запрос к президенту Зеленскому об отстранении Арестовича из украинской делегации в ТКГ. В пятницу за этот запрос будет голосовать зал парламента", - говорится в заметке.

Что известно о скандале

Скандал в сети произошел 16 марта. Алексей Арестович под заметкой о работе ТКГ на просьбу перейти на государственный язык, отписал пользователю: "Пошел на*уй. Так понятнее?".

Позже представитель делегации оправдался, мол, послал на самом деле бота с российским никнеймом из-за "лицемерия", а не языка. Впрочем, в комментариях сразу вспомнили такую же его реакцию и по отношению к украиноязычному профилю. Арестович, кроме того, заявил, что имеет право на своей частной странице писать на русском языке.

В интервью Даниилу Мокрику депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук отметила, что руководству фракции стоит нарушить эту тему и пригласить Арестовича на заседание, поскольку "к нему и раньше были вопросы". В то же время нардеп назвала его должность "нужной".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская