Осознание того, что вы несчастны, - это первый шаг к восстановлению вашего благополучия

Когда дело доходит до оценки чьего-то уровня счастья, мы часто ошибаемся. Неприятно жаловаться и хандрить, поэтому мы учимся имитировать блаженство, однако внутри мы можем разрываться от отчаяния. В то же время осознание того, что вы несчастны, — это первый шаг к восстановлению вашего благополучия.

Hack Spirit приводит 7 признаков того, что вы глубоко несчастны в жизни, даже если окружающие этого не замечают.

1) Вы постоянно утомлены

Вы просыпаетесь усталым, несмотря на то, что накануне выспались? Вы проводите большую часть выходных горизонтально? Вы валитесь на диван, когда закончили работу, и вам трудно встать?

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Когда мы недовольны своей жизнью, наша энергия падает, поэтому мы действуем в режиме выживания. У вас не будет стремления к занятиям, которые могли бы помочь вам восстановить силы, и нет выносливости для планирования будущего.

2) Вы перестали общаться

Еще одним тревожным сигналом является тенденция отказаться от общественной деятельности или изолировать себя от друзей и семьи. Ведь если у вас мало энергии, вы, вероятно, не захотите тратить ее на других людей.

Таким образом, вы остаетесь дома большую часть ночей, перестаете выходить на улицу по выходным и почти не отвечаете на сообщения от своих близких.

Если вы интроверт или мало гуляете, ваши близкие могут даже не заметить изменения в вашем поведении. Проблема в том, что мы социальные существа и ощущение оторванности и одиночества только усилит вашу печаль.

3) Ничто не вызывает у вас интереса

Потеря интереса к занятиям, которые когда-то приносили вам радость, также может сигнализировать о том, что вы глубоко несчастны в жизни. Если вас больше не интересуют ваши любимые занятия, вы больше ими не занимаетесь, что только усугубляет ваши страдания.

4) Вы находитесь в состоянии постоянной раздражительности

Вам хочется на всех наброситься, ваше терпение иссякает, и малейшее неудобство может вывести вас из себя.

5) Вы пытаетесь заглушить свой мозг

Когда вы глубоко несчастны, у вас возникает мощный импульс успокоить свой мозг, чтобы он больше не посылал сигналы бедствия. В результате вы пытаетесь искать способы уйти от реальности.

Злоупотребление алкоголем или наркотиками, зависание в соцсетях все это способы отвлечься и подсознательная попытка избежать столкновения с вашим скрытым несчастьем.

6) Вы чувствуете себя застрявшим

Многие глубоко несчастные люди чувствуют себя пойманными в ловушку своих нынешних обстоятельств. Это чувство застоя может проявляться в различных аспектах жизни, таких как карьера, отношения или личностный рост.

Вы чувствуете, что не прогрессируете существенно, и это только еще больше расстраивает вас. Кроме того, вы можете начать сомневаться в смысле своих действий и жизни в целом.

7) Вы перестали заботиться о себе

Несчастье влияет на людей по-разному, но явным признаком того, что что-то не так, является пренебрежение правилами ухода за собой. В вашей квартире становится беспорядок. Твой холодильник пуст. Вы опаздываете с оплатой счетов. Вы едва помните, когда в последний раз принимали душ.

Достижение этой точки означает, что вы, вероятно, перестали быть добры к себе.

Если вы резонируете с вышеперечисленными признаками, начните с обращения за поддержкой к близким. Затем составьте план того, как вновь зажечь в себе "искру жизни". Возможно, вы сможете взять отпуск, восстановить отношения с людьми, которые для вас важны, или заново открыть для себя старые хобби, которые приносят вам радость.

Единственное неправильное, что вы можете попробовать, — это ничего не делать.

Раньше мы уже писали о признаках, которые свидетельствуют о том, что человек несчастен, даже если сам этого не осознает.

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