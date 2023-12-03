Несчастье – особенная вещь. Иногда человек может даже не осознавать, что несчастный.

Это чувство тонко, но глубоко влияет на повседневную жизнь человека. Если его не остановить, оно может перерасти в депрессию и выгорание.

Поэтому, если вы подозреваете, что кто-то из вашего окружения несчастен, стоит сначала узнать признаки, пишет Hackspirit.

1) Изменение режима сна. Когда нерегулярный режим сна становится нормой, это может вызывать беспокойство. Слишком много или слишком мало сна часто означает скрытое чувство несчастья.

Видео дня

2) Изменились пищевые привычки. Когда кто-то несчастен, это часто отражается на его привычках в еде. Еда, особенно нездоровая, оказывает отупляющее действие.

С другой стороны, внезапная потеря аппетита вызывает такое же беспокойство. Когда энтузиазм к еде резко угасает, это сигнализирует о более глубоких проблемах.

3) Отсутствие интереса к деятельности. Как только интересы станут менее привлекательными, это может стать тревожным знаком.

4) Уход от социального взаимодействия. Когда вы недовольны жизнью, вам не хочется выходить из дома. Помните, что сказал Жан-Поль Сартр: "Ад – это другие люди". Это особенно верно, когда вы проходите через жизненное испытание.

5) Снижение уровня энергии. Правда в том, что когда разум переходит в перегрузку в результате стресса, печали или скуки, это может повлиять на физическое состояние. Поэтому постоянная усталость, не связанная с физическими нагрузками, является распространенным признаком печали.

6) Пренебрежение уходом за собой. Внезапное пренебрежение личной гигиеной и внешним видом может быть явным признаком внутреннего смятения.

7) Раздражительность или вспыльчивость. Такие вещи, как раздражительность и постоянный гнев, являются явными индикаторами несчастья или стресса.

Поэтому, если кто-то испытывает стресс и огрызается на вас, постарайтесь не принимать это на свой счет. Скорее всего, проблема в них, а не в вас. И когда они это осознают, то часто испытывают раскаяние.

8) Частые вздохи. Это более тонкий момент, чем вспышки гнева. Люди подсознательно вздыхают, намекая на разочарование и усталость от существующего положения вещей.

Так что, если вы заметили, что кто-то вздыхает чаще, то есть большая вероятность, что что-то не так. Вздох часто является физическим проявлением ряда негативных эмоциональных состояний; и большую часть времени мы даже не осознаем, что делаем это.

9) Изменения в моделях общения. Если вы переживаете кризис, маловероятно, что вы будете поддерживать приподнятое настроение в общении. Говорите меньше или переходите на более замкнутый, пассивный тон, когда можно ожидать недовольства.

Поэтому, если вы заметили, что друг или член семьи пишет текстовые сообщения или говорит односложно, это может быть признаком того, что они с чем-то столкнулись. Не спешите с выводами. Обычно резко краткий тон означает, что у человека, с которым вы разговариваете, что-то происходит внутри.

10) Физические симптомы без медицинской причины. Иногда эмоциональный стресс проявляется в виде физических симптомов, таких как головные боли или боли в животе, головокружение, тошнота, без явной медицинской причины.

Стресс вызывает физиологические реакции, высвобож дая гормоны, которые могут вызвать эти нежелательные симптомы.Поэтому, если вы испытываете внезапный приступ головных болей или проблем с желудком, не паникуйте. Это может означать просто эмоциональный дискомфорт, стресс или несчастье.

Иногда чувство несчастья является нормальной частью жизни. Но когда эти эпизоды недовольства затягиваются, это может стать тревожным сигналом.

Если вы или кто-то из ваших знакомых постоянно находитесь в отчаянии, то обращение за помощью - правильный шаг.

Психическое здоровье человека

Иногда определенные события жизни, окружение или травматический опыт заставляют человека потерять веру в себя. "Я такой слабый. Я не думаю, что смогу пройти через это" - эти фразы, вероятно, каждому из нас когда-то тайком подбрасывало сознание. Часто, люди даже не подозревают, какую большую внутреннюю силу несут в себе.

Вас также могут заинтересовать новости: