Система получила название Kepler-385 из-за роли бывшего телескопа в поиске планет.

Астрономы, изучающие данные вышедшего из эксплуатации космического телескопа "Кеплер" (Kepler), обнаружили новую систему из семи "палящих" планет, вращающихся вокруг далекой звезды, которая больше и горячее нашего Солнца.

NASA описало недавно обнаруженные планеты как "изнемогающие от жары" и "купающиеся" в тепловом излучении, исходящем от звезды-хозяина, которую описывали как "солнцеподобную". По данным агентства, эта звезда на 10% больше и на 5% горячее, чем наше Солнце, и на единицу площади этой звезды приходится больше тепла, чем на любой планете в нашей Солнечной системе.

Все обнаруженные планеты больше Земли: две внутренние планеты лишь немного превышают размер нашего дома, а остальные пять планет примерно в два раза больше Земли. Внутренние планеты, вероятно, каменистые и могут иметь тонкую атмосферу. Тогда как пять внешних планет, как предполагается, имеют плотную атмосферу.

Система получила название Kepler-385 из-за роли бывшего телескопа в поиске планет.

Эта система занесена в новый каталог кандидатов на планеты, обнаруженных телескопом. Всего существует почти 4400 планет-кандидатов, в том числе более 700 многопланетных систем, но NASA заявило, что редко существует система с более чем шестью кандидатами на планеты.

Кандидат на планету означает, что планета была обнаружена с помощью телескопа, но ее фактическое существование еще не подтверждено.

В NASA заявили, что каталог ориентиован на составление полного списка, который предоставляет точную информацию о каждой из систем, что делает возможными такие открытия, как "Кеплер-385".

Телескоп Kepler, предназначенный для поиска планет, подобных тем, что обнаружены в системе "Кеплер-385", прекратил свои основные наблюдения в 2013 году и провел расширенную миссию до 2018 года. Это показало, что в галактике больше планет, чем звезд, и помогло составить подробную картину того, как выглядит каждая из этих планет и их родные системы.

"На сегодняшний день мы собрали наиболее точный список кандидатов на планеты "Кеплера" и их свойств. Миссия Kepler обнаружила большинство известных экзопланет, и этот новый каталог позволит астрономам узнать больше об их характеристиках ", - сказал Джек Лиссауэр, научный сотрудник Исследовательского центра Эймса в Кремниевой долине и ведущий автор статьи, представляющей новый каталог.

Космический телескоп Kepler - что известно

Как сообщал УНИАН, космический телескоп "Кеплер" был запущен 6 марта 2009 году. На момент старта это был аппарат с самой большой цифровой камерой в дальнем космосе. За первые три года работы он обнаружил более 3,5 тысячи кандидатов в экзопланеты (планеты за пределами Солнечной системы, - УНИАН), причем большинство из них были небольшими планетами, превосходящими Землю по размеру менее чем в три раза.

В 2013 году из-за поломки гироскопа, работа "Кеплера" была прекращена. Однако инженерам удалось восстановить ориентацию телескопа, используя солнечное излучение, и в 2014 году началась новая миссия К2.

В октябре 2018 года NASA приняло решение прекратить работу космического телескопа Kepler, который работал в космосе девять лет и обнаружил более 2,6 тысячи экзопланет. Закрытие проекта связано с тем, что топливо на борту аппарата закончилось, и телескоп уже не мог поддерживать необходимую для наблюдений ориентацию в пространстве. Как заявили тогда в NASA, "Kepler превзошел все ожидания и открыл дорогу для новых исследований и поиска жизни в Солнечной системе и за ее пределами".

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