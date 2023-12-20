Агентство передало его на Землю с помощью зонда Psyche.

Американское космическое агентство NASA в рамках тестирования технологий потоковой передачи данных впервые отправило на Землю видео в формате Ultra HD из глубокого космоса.

В 15-секундном ролике рыжий кот по кличке Тейтерс, живущий у одного из сотрудников, играет с лазерной указкой. Видео заранее было загружено на космический аппарат "Психея", запущенный с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy из Флориды 13 октября.

На Землю ролик с котом передали 11 декабря с помощью лазера с расстояния почти 19 миллионов миль (около 30 миллионов километров) - это в 80 раз больше, чем от Земли до Луны. Передача видео заняла 101 секунду. Сигнал принял телескоп Хейла в Калифорнии, а затем каждый кадр отправлялся в Лабораторию реактивного движения (JPL, исследовательский центр NASA), где видео уже воспроизводилось полностью в реальном времени.

Руководитель проекта по приемной электронике в JPL Райан Рогалин отмечает, что, несмотря на расстояния в миллионы миль, передача сигнала из глубокого космоса была быстрее, чем из центра приема - в JPL с помощью интернета.

Передачу потокового видео при помощи лазера в NASA называют важной вехой, которая позволит осуществить будущие миссии человека за пределами околоземной орбиты.

"Этот тест проложит путь к высокоскоростной связи для поддержки следующего гигантского скачка: отправки людей на Марс", - отметили в космическом агентстве.

Новости NASA - детали

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало новые изображения Марса. Они были сделаны орбитальным аппаратом Odyssey с помощью камеры Thermal Emission Imaging System (THEMIS).

В NASA сообщили, что изображение представляет собой композицию ложных цветов, созданную путем сочетания трех каналов инфракрасных данных, которые освещают водно-ледяные облака и пыль в атмосфере.

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