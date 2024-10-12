По его словам, часто первое впечатление о транспортном средстве складывается у потенциального покупателя при просмотре фотографий.

Популярный продавец подержанных автомобилей дал важный совет, который может помочь водителям получить значительно больше денег за свою модель при продаже.

Чтобы помочь водителям продать свой автомобиль по максимально возможной цене, Крейг Грант, который ведет канал Scottish Car Clan на YouTube, порекомендовал всем продавцам делать высококачественные фотографии, пишет Daily Express.

"Вам не нужен блестящий фотограф или невероятно дорогая камера. У большинства из нас есть телефон, который прекрасно подходит для съемки довольно хороших фотографий. Теперь, в отличие от меня, убедитесь, что ваш автомобиль хороший и чистый, а также что фон похож на тот, что у нас здесь - хороший, простой, чистый. Это имеет большое значение. Не представляйте его в каком-то грязном на вид поместье. Приведите машину в порядок, поставьте ее в красивое место и сделайте несколько фотографий", - посоветовал он.

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По его словам, часто первое впечатление о транспортном средстве складывается у потенциального покупателя при просмотре фотографий, и водители должны потратить много времени и усилий, чтобы они правильно "представили" их автомобиль.

Им нужно начать с того, чтобы убедиться, что автомобиль как следует вымыт, как внутри, так и снаружи. Также водители должны выбрать хорошее место для фотографий, потратив время на то, чтобы сделать снимки со всех сторон.

Грант призвал продавцов открыто сообщать о любых повреждениях, которые могут быть на транспортном средстве, таких как вмятины и царапины. Он подчеркнул, что лучше всего быть честным. Он пояснил:

"Еще один совет по фотографиям: если у вас есть потертость, царапина или небольшое повреждение на автомобиле, сфотографируйте его. Многие продавцы думают, что это оттолкнет людей от продажи, но, честно говоря, девять из десяти покупателей оценят честность, которая позволит увидеть повреждения заранее".

Блогер рекомендует водителям потратить немного времени на сочинение качественного описания, которое будет честным, но в первую очередь отдаст предпочтение хорошим сторонам автомобиля.

"У каждого будет свой способ сделать это, но для меня это работает так. Сразу же укажите, почему он продается, - это не должно быть сложнее. Затем сразу переходите к основным моментам. Здесь мы рассмотрим пробег, историю автомобиля и плюсы автомобиля", - добавил он.

Совет автомобильных эксперт

Скотти Килмер, один из самых популярных автомехаников на YouTube, который работает с транспортными средствами более 55 лет, призвал водителей проверять педаль тормоза. Он предупредил, что ее нужно отремонтировать как можно скорее, если она проваливается до пола.

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