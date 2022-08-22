Нужно ли увлажнять одежду перед глажкой и как правильно гладить рукава рубашки - узнайте в материале УНИАН.

Рубашка давно перестала быть элементом классического гардероба - сейчас ее носят не только под костюм, но и комбинируя с джинсами или шортами. Для того, чтобы рубашка удачно дополняла образ, а вы всегда выглядели отлично, ее нужно уметь правильно гладить. УНИАН расскажет, как гладить рубашку из хлопка или других материалов.

Ранее мы говорили о том, как выпрямить одежду без утюга.

В каком порядке нужно гладить рубашку - инструкция пошагово

Навык правильной глажки рубашек необходим для того, чтобы обеспечить себя презентабельным элементом гардероба, даже если на это нет времени. Если вы хотите научиться в любых условиях быстро и качественно гладить рубашку, следуйте нашей инструкции:

сначала гладьте внутреннюю и внешнюю часть воротника;

затем опускайтесь ниже по спине, проглаживая рубашку до конца;

переходите на манжеты, тщательно уделяя им внимание;

выглаживайте плечики, если есть маленькая досточка для глажки - используйте ее;

от плеч переходите вниз по рубашке, проглаживая пространство на груди и между пуговицами.

Для того, чтобы процесс глажки занял меньше времени, а вы с первого раза получили желаемый результат, попшикайте рубашку пульверизатором с чистой водой. Сухая рубашка гладится хуже и мнется быстрее.

Полезный лайфхак: если вы спешите, то положите между рубашкой и доской фольгу - она будет отражать пар с утюга и процесс глажки пойдет быстрее.

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