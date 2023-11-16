Творческий подход повара к классическому блюду подчеркивает вкус и простоту блюда.

Приготовить вкуснейший рыбный пирог можно всего за 30 минут. Рецепт от Джейми Оливера содержит только пять ингредиентов, которые можно купить в супермаркете.

Бесчисленное количество комментаторов в сети согласились с тем, что блюдо получается невероятно вкусным. "Абсолютно божественно ", "Отличный шеф-повар… прекрасная еда на будний вечер", - пишут пользователи в сети.

Чтобы приготовить рыбный пирог на сковороде от Джейми Оливера, вам понадобится:

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400 г копченой пикши;

два пучка зеленого лука;

250 г листьев шпината;

150 г сыра Чеддер;

четыре листа теста фило.

Метод приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Крупно нарежьте зеленый лук. Поместите его в жаростойкую сковороду с антипригарным покрытием диаметром 30 см, разогретую на сильном огне, и обжарьте на столовой ложке оливкового масла.

Перемешайте и жарьте лук две минуты, затем выложите сверху шпинат, дайте ему чуть пропариться и выключите огонь.

Добавьте к шпинату 100 мл воды, затем разложите сверху кусочки рыбы. Натрите на мелкой терке большую часть сыра и приправьте черным перцем.

Быстро выложите сверху листы фило, заправляя их вокруг рыбы и по бокам формы. Сверху натрите оставшийся кусочек сыра и сбрызните пирог половиной столовой ложки оливкового масла.

Запекайте пирог в духовке около 15-17 минут, пока он не станет золотистым и хрустящим.

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