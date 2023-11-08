Рис является основным продуктом в рационе для более чем 3,5 миллиарда человек во всем мире. Но скрывает ли его доступность и дешевизна подводные камни?

Миллиарды людей ежедневно едят рис: он является популярным гарниром и отличительным ингредиентом во многих рецептах. Например, японцы подарили миру суши и роллы, где главная составляющая - рис, а итальянцы научили нас готовить из риса вкусное ризотто.

Рис захватил наш мир

Постепенно, рис "захватил" едва ли не половину человечества - он стал основным продуктом в рационе для более чем 3,5 миллиарда человек на Земле. Но так ли полезно его есть и, не скрывает ли дешевизна и доступность риса подводных камней в вопрос здоровья нашего организма.

Доктор медицинских наук, директор департамента психиатрии питания и образа жизни Массачусетской больницы и автор книги "Успокойте свой разум с помощью еды" Ума Найду заявляет, что употребление риса в умеренном количестве - пойдет только в "плюс" вашему самочувствию, пишет USA Today Life.

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"Время от времени включать рис в свой рацион и употреблять его в умеренных количествах - это часть здорового питания", - говорит врач.

Известно, что рис - достаточно питателен для организма. Он считается тяжелым углеводом, который долго усваивается и обеспечивает нам долгое чувство насыщенности. Об этом также упоминает представитель Академии питания и диетологии и зарегистрированный диетолог в Piedmont Health Кристен Смит.

Но в современном мире разнообразных видов риса немало. Если он действительно полезен, то есть ли разница, какой именно сорт риса готовить?

Разнообразие, которым поражает рис

По данным Федерации риса США, рис классифицируют по степени помола, аромату и вкусу, способу обработки и, чаще всего, по размеру или длине ядра зерна. По форме выделяют три вида риса: длиннозерный, среднезернистый и короткозернистый.

При приготовлении длиннозерный рис, как правило, получается более мягким и легким, поэтому его чаще используют для приготовления "рисовых мисок", картофеля фри и запеканок. Среднезернистый рис - рассыпчатый и нежный, он популярен во многих гарнирах. А короткозернистый рис - мягкий и клейкий. Его используют для приготовления салатов и рисовых пудингов.

В этих категориях есть коричневый рис, жасминовый рис, рис Арборио (чаще всего используется для ризотто), черный рис, красный рис, дикий рис, Рис басмати, липкий рис и многие другие. Но среди самых популярных и распространенных сортов риса - "королем" является белый рис.

Каковы преимущества риса для здоровья?

Несмотря на популярность белого риса, оказывается, он является худшим вариантом для организма по сравнению с другими видами риса. Это обусловлено способом его обработки. Хотя, справедливо утверждать, что любой сорт риса будет содержать важные питательные вещества, такие как фосфор, марганец, тиамин и ниацин.

В современном мире многие производители белого риса дополнительно обогащают его кальцием, железом и фолиевой кислотой во время обработки. Но белый рис имеет и отрицательные стороны.

Отрицательные стороны белого риса

Такой рис способен вызывать у некоторых людей скачки уровня сахара в крови. Это может повлиять на увеличение возникновения такого заболевания, как сахарный диабет 2 типа. Кроме того, белый рис может накапливать мышьяк, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, является известным канцерогеном при употреблении в значительных количествах.

Какой рис выбрать для себя

Учитывая упомянутые факты, Найду рекомендует "выбирать рис, самый богатый микроэлементами, клетчаткой и менее всего влияющий на уровень сахара в крови". Врач считает, что одним из таких является именно коричневый рис. С этим мнением соглашается известный диетолог из Нью-Мексико Шелли Раэль.

"Коричневый рис часто считается более полезным, чем белый, потому что он сохраняет больше питательных веществ и клетчатки и имеет более низкую гликемическую реакцию, что помогает поддерживать более стабильный уровень сахара в крови", - говорит она.

Коричневый рис также является хорошим источником витаминов и минералов: он содержит кальций, магний, железо и некоторые витамины группы В. Другие сорта риса также имеют питательную ценность и уникальные преимущества для здоровья. Например, черный рис является отличным источником белка и богат питательными веществами, которые способствуют здоровому пищеварению. А красный рис является хорошим источником антиоксидантов, которые помогают иммунитету человека справиться с болезнями.

Полезен ли рис для похудения?

Уже упоминалось, что рис является хорошим "топливом" для организма, на котором можно продержаться долго. Он способен распухать в желудке примерно втрое от своего первоначального объема. За счет этого человек будет не голоден, даже если съест совсем чуть-чуть риса, утверждают диетологи. Это преимущество и хорошая стратегия, если организм начинает придерживаться диеты.

Министерство сельского хозяйства США, определяет, что на одну порцию (1 стакан) белого риса приходится около 200 калорий. Поэтому, его следует добавлять в рацион осмотрительно. Это продукт может помочь похудеть, а может и навредить вашему весу, если употреблять его непомерно. Диетологи советуют класть себе риса примерно четверть от размера тарелки. Также Врачи рекомендуют не ограничиваться во время диеты лишь одним сортом риса.

"Лучше чередовать употребление коричного и белого риса. Особенно если вы употребляете рис несколько раз в неделю", - резюмировала Шелли Раэль.

Тонкости приготовления вкусного риса

Если правильно приготовить рис, он будет вкуснее: никто не любит, когда блюдо начинает слипаться и рис, по итогу, больше напоминает какую-то кашу. Однако, иногда такие "приключения" происходят. Как сварить рис правильно, чтобы ни одна рисинка не слиплась - читай о важных тонкостях и пропорциях в приготовлении.

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