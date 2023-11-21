Это блюдо идеально подходит для семейного ужина.

Кисло-сладкая курица может стать вашим любимым рецептом в китайском ресторане, но это вкусное блюдо можно приготовить и дома по рецепту Джейми Оливера, которым делится express.co.uk. Рецепт Джейми рассчитан на четыре порции, поэтому идеально подходит для семейного ужина. Чтобы поставить блюдо на стол, потребуется всего 35 минут.

Для кисло-сладкой курицы по рецепту Джейми Оливера вам потребуется:

Одна банка ананасов в собственном соку

Одна банка персиков в собственном соку

Одна столовая ложка соевого соуса

Одна столовая ложка рыбного соуса

Две чайные ложки кукурузной муки

Две куриные грудки с кожей.

Китайская смесь "5 специй" (традиционная китайская смесь, состоящая из корицы, сычуаньского перца, гвоздики, семян фенхеля и бадьяна)

Один лайм

Два зубчика чеснока

Один пучок спаржи (350 г)

100 г стеблей брокколи

Одна маленькая луковица

Два свежих красных перца чили

Один красный перец

Один желтый перец

кусочек имбиря длиной 7 см.

Арахисовое масло

100 г сладкой кукурузы

Одна чайная ложка жидкого меда

Полпучка свежего кориандра (15 г)

Как приготовить кисло-сладкую курицу - пошаговый рецепт

Слейте сок с консервированных фруктов в миску. Добавьте соевый и рыбный соусы, одну чайную ложку кукурузной муки, перемешайте до однородности. Нарежьте ананас и персики небольшими кусочками и отложите в сторону. Снимите с курицы кожу и поджарьте на сковороде на слабом огне до золотистого цвета. Переложите кожу на тарелку, приправив щепоткой морской соли и пятью специями. В то же время нарежьте курицу на куски толщиной 3 см и положите в миску с большой чайной ложкой с горкой специй, щепоткой соли, одной чайной ложкой кукурузной муки и половиной сока лайма. Очистите, тонко нарежьте и добавьте один зубчик чеснока. Смешайте все вместе. Выкладываем овощи: обрежьте и нарежьте спаржу и брокколи ломтиками под углом. Лук очистите, разрежьте на четвертинки и разломайте на лепестки. Очистите второй зубчик чеснока и мелко нарежьте его вместе с перцем чили. Удалите из перцев семена и крупно нарежьте их. Очистите и нарежьте имбирь соломкой. Поставьте сковороду на сильный огонь и готовьте курицу пять-шесть минут или до золотистого цвета, периодически переворачивая. Затем оставьте на медленном огне. В то же время поставьте вок на сильный огонь и добавьте перец и лук, обжаривая в течение пяти минут. Налейте одну столовую ложку масла, затем добавьте персики, ананас, имбирь, чеснок, большую часть перца чили, кукурузу, спаржу и брокколи. Обжаривайте, помешивая, три минуты, после чего добавьте соус. Готовьте несколько минут (овощи все еще должны оставаться сырыми) и при необходимости добавьте кипятка, чтобы разбавить соус. Вылейте мед в сковороду с курицей, снова увеличьте огонь и перемешивайте, пока курица не карамелизируется. Выложите овощи и курицу на тарелку. Добавьте хрустящую кожуру и, если хотите поострее, оставшийся перец чили. Посыпьте листьями кориандра и сразу подавайте с рисом. Для придания пикантности выжмите несколько ломтиков лайма. Наслаждайтесь!

Раньше УНИАН делился рецептом вкуснейшего рыбного пирога Джейми Оливера, для которого потребуется всего 5 ингредиентов и 30 минут на кухне.

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