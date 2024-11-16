Бисквит "Виктория" часто готовят, смазывая ягодным джемом и воздушным сливочным кремом. Хотя это очень простая выпечка, она радует своим изысканным вкусом.
"Это бисквит Виктории, который я готовлю десятилетиями... Я не советую готовить его заранее, поскольку он быстро черствеет. Как и в случае со многими простыми удовольствиями, просто наслаждайтесь им сейчас", - говорит ресторанный критик и повар Нигелла Лоусон.
По этому рецепту получается от восьми до десяти кусочков. Для приготовления понадобятся:
- сливочное масло - 225 г;
- сахарная пудра - 225 г;
- ванильный экстракт - 1 ч.л.
- мука - 200 г;
- кукурузная мука - 25 г;
- разрыхлитель - 2,5 ч.л.
- соль - щепотка;
- яйца - 4 шт;
- молоко - 2-3 ст.л.
Также для начинки вам понадобится малиновое варенье без косточек (75 г), свежая малина (10 г) и жирные сливки (150 мл).
Разогрейте духовку до 180C/160C с вентилятором. Форму смажьте маслом и выстелите пергаментом.
Для начала взбейте масло с сахаром до легкой и пышной массы. Добавьте ваниль и перемешайте. В отдельной миске смешайте муку с солью и разрыхлителем. Вбейте одно яйцо в сливочное масло и сахар, затем одну столовую ложку мучной смеси и продолжайте так, пока не закончатся все яйца. Вмешайте остальную муку и понемногу добавьте молоко.
Тесто разделите между двумя формами и выпекайте 20-25 минут. Оставьте остывать в форме на 10 минут и затем переложите на решетку. Когда коржи полностью остынут. На нижний корж выложите джем. Сверху нга него положите малину и немного прижмите вилкой. Накройте ягодную начинку взбитыми сливками и вторым коржом. Для украшения можно использовать сахарную пудру.
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