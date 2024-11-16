На приготовление всего торта уйдет около 40 минут.

Бисквит "Виктория" часто готовят, смазывая ягодным джемом и воздушным сливочным кремом. Хотя это очень простая выпечка, она радует своим изысканным вкусом.

"Это бисквит Виктории, который я готовлю десятилетиями... Я не советую готовить его заранее, поскольку он быстро черствеет. Как и в случае со многими простыми удовольствиями, просто наслаждайтесь им сейчас", - говорит ресторанный критик и повар Нигелла Лоусон.

По этому рецепту получается от восьми до десяти кусочков. Для приготовления понадобятся:

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сливочное масло - 225 г;

сахарная пудра - 225 г;

ванильный экстракт - 1 ч.л.

мука - 200 г;

кукурузная мука - 25 г;

разрыхлитель - 2,5 ч.л.

соль - щепотка;

яйца - 4 шт;

молоко - 2-3 ст.л.

Также для начинки вам понадобится малиновое варенье без косточек (75 г), свежая малина (10 г) и жирные сливки (150 мл).

Разогрейте духовку до 180C/160C с вентилятором. Форму смажьте маслом и выстелите пергаментом.

Для начала взбейте масло с сахаром до легкой и пышной массы. Добавьте ваниль и перемешайте. В отдельной миске смешайте муку с солью и разрыхлителем. Вбейте одно яйцо в сливочное масло и сахар, затем одну столовую ложку мучной смеси и продолжайте так, пока не закончатся все яйца. Вмешайте остальную муку и понемногу добавьте молоко.

Тесто разделите между двумя формами и выпекайте 20-25 минут. Оставьте остывать в форме на 10 минут и затем переложите на решетку. Когда коржи полностью остынут. На нижний корж выложите джем. Сверху нга него положите малину и немного прижмите вилкой. Накройте ягодную начинку взбитыми сливками и вторым коржом. Для украшения можно использовать сахарную пудру.

Что еще вкусного приготовить

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить масляный крем. Он прекрасно подойдет для наполнения капкейков и украшения праздничных тортов.

Кроме того, можно приготовить булочки, которые подают в Букингемском дворце.

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