Спатифиллум считается растением с непростым уходом

Спатифиллум, известный также как мирная лилия или женское счастье, - это изящное комнатное растение с глянцевыми тёмно-зелёными листьями и нежными белыми цветами. Однако добиться его цветения бывает непросто. Эксперт в области ухода за растениями поделился с изданием express простыми рекомендациями, которые помогут стимулировать это удивительное растение к цветению.

Если ваш спатифиллум не выпускает цветы, значит растению чего-то не хватает, ведь при правильном уходе он способен радовать цветением в течение длительного времени.

Эксперт по садоводству из Blooming Backyard Мэдисон Моултон говорит, что зимой ухаживать за спатифиллумом сложнее.

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Она пояснила, что цветок спатифиллума держится около месяца, после чего начинает желтеть или зеленеть, а затем чернеет или коричневеет. Удаление увядших цветов на любом этапе их жизненного цикла помогает сохранять декоративный вид растения.

Что любит спатифиллум - советы по уходу

Для стимуляции цветения важно правильно подобрать грунт. Отличной основой станет смесь, состоящая из двух частей обычной почвы, одной части перлита и одной части кокосового волокна, говорит эксперт.

Также обратите внимание на выбор горшка: спатифиллумы лучше себя чувствуют в тесных контейнерах, однако важно, чтобы корни не выглядывали за пределы горшка.

Для здоровья растений также крайне важны питательные вещества, особенно если вы хотите добиться цветения.

Садовод говорит, что недавно купленные спатифиллумы в удобрении не нуждаются. Но если растение находится в одном горшке уже продолжительное время, то его необходимо либо пересадить, либо подкормить.

Эксперт рекомендует использовать сбалансированное удобрение для комнатных растений, применяя его раз в два месяца.

Если цветы начинают становиться зелёными, сократите подкормку до одного раза в три месяца или уменьшите концентрацию удобрения вдвое.

Можно также выбрать удобрение с повышенным содержанием фосфора - он стимулирует цветение.

Спатифиллум также нуждается в тёплой среде, которая максимально приближена к его естественным условиям. Температура должна быть в пределах 18-29 °C. Избегайте сквозняков и не ставьте растение рядом с кондиционерами.

Напомним, ранее садовница рассказала, почему спатифиллум не цветет. По ее словам, неправильное освещение может быть главной причиной отсутствия цветов.

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