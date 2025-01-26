Такая яичница прекрасно подходит для быстрого и здорового завтрака.

Яйца — это замечательный полезный вариант для завтрака, особенно в виде яичницы-болтуньи. Однако иногда она может получиться резиновой и тягучей или сухой и рассыпчатой совсем невкусной.

Как пишет Express, автор кулинарной книги и автор кулинарного блога The Mediterranean Dish Сьюзи Карадшех поделилась своим рецептом яичницы-болтуньи, "роскошно кремовой и мягкой" которая прекрасно подходит для быстрого и здорового завтрака. Для этого нужен всего один дополнительный ингредиент — греческий йогурт.

"Эта простая добавка усиливает вкус, повышает содержание белка и дает вам самую кремовую, самую мягкую яичницу-болтунью. Йогурт создает неотразимое богатство, более кремовую текстуру и легчайший привкус. Плюс, это полезная — и более ароматная — альтернатива сливкам, которые обычно используются в рецептах яичницы-болтуньи", - рассказала она.

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Ингредиенты (на две порции)

Четыре крупных яйца

Морская соль

Оливковое масло первого отжима

Две-три столовые ложки греческого йогурта

Одна столовая ложка измельченного зеленого лука

Метод

Первый шаг — подготовить яйца, добавив их в небольшую миску для смешивания и приправив большой щепоткой соли. Добавьте одну чайную ложку оливкового масла и взбейте до однородной консистенции.

Приправа солью, пока яйца сырые, "задержит больше" влаги, когда вы их готовите.

В небольшую сковороду с антипригарным покрытием добавьте одну-две столовые ложки оливкового масла и поставьте на средний огонь. Разогрейте оливковое масло всего 30 секунд или около того, затем добавьте взбитые яйца.

Оливковое масло первого отжима добавляет элемент "насыщенности" и "делает яйца еще более влажными и пушистыми".

Обжаривайте яйца на среднем огне, регулярно помешивая лопаткой, пока яйца не начнут застывать — должны остаться некоторые влажные части.

Затем выключите огонь и добавьте греческий йогурт. Продолжайте помешивать, пока йогурт полностью не смешается, а яйца не загустеют. Попробуйте и отрегулируйте приправы.

Переложите яичницу-болтунью на тарелки и украсьте зеленым луком и наслаждайтесь вкусным блюдом.

Ранее своим рецептом идеальной яичницы-болтуньи поделился известный шеф-повар Джейми Оливер.

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