По словам известного шеф-повара, для этого рецепта сливки или молоко не понадобятся.

Яичница на тосте является классическим завтраком для многих людей, ведь это одно из самых простых и вкусных блюд. Каждый человек имеет свой собственный рецепт ее приготовления, однако известный шеф-повар Джейми Оливер отметил, что все мы делаем ее неправильно, пишет Mirror.

Он отметил, что для приготовления пышной яичницы не нужно ни молоко, ни сливки. По словам Оливера, его техника приготовления лучшей яичницы является очень быстрой и идеально подходит для тех, кто спешит утром.

"Куриное яйцо - самая вкусная и самая дешевая форма замечательного белка на планете - это факт. Они содержат множество микроэлементов и очень быстро готовятся", - подчеркнул он.

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Шеф-повар советует использовать куриные яйца, которые являются органическими и свободного выгула.

По его словам, для того, чтобы приготовить лучшую яичницу, нужно взбить яйца вместе в миске с небольшим количеством соли. После чего возьмите кастрюлю, добавьте кусок сливочного масла и поставьте на средний огонь. Затем вылейте яйца на сковороду и быстро, примерно каждые пять секунд, перемешивайте их лопаткой.

"Некоторые добавляют молоко, некоторые - сливки, но если вы готовите яичницу правильно, вам ничего этого не понадобится", - отметил Оливер.

Также шеф-повар посоветовал, что сделать для того, чтобы не пережарить яичницу. Он подчеркнул, что нужно отодвигать яйца к одной стороне сковородки. По его словам, даже когда сковорода снята с огня, яйца продолжают готовиться, ведь она все еще теплая.

"Выкладывайте яичницу ложкой на ломтики тоста. Если хотите, смажьте тост маслом, но помните, что яйца уже содержат кусочек масла. Результат? Абсолютно красивая яичница, мягкая по текстуре", - подытожил Оливер.

Другие интересности о яйцах

Ранее диетологи рассказали, как часто можно есть яйца. У людей возникает такой вопрос, ведь яйца получили плохую репутацию из-за влияния на уровень "плохого" холестерина и на общее здоровье сердца.

Также хозяйки объяснили, зачем во время жарки яиц добавлять воду на сковороду. Благодаря такому способу яичница будет уже не жариться, а готовиться на пару.

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