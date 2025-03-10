У любителей кофе был высокий уровень полезного штамма бактерий - L. asaccharolyticus.

Кофе давно известен своими многочисленными полезными свойствами. В каждой чашке содержатся тысячи соединений, которые помогают улучшить умственную активность, уменьшить воспаление, поддержать здоровье сердца и даже облегчить боль после тренировки. В дополнение к этому, пишет Food&Wine, недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, свидетельствует об огромной пользе кофе для кишечника.

Что же обнаружили исследователи?

В этом исследовании ученые проанализировали образцы 22 867 участников, чтобы понять, как кофе влияет на бактерии кишечника. Они разделили участников на три группы: "никогда" (те, кто выпивает менее трех чашек в месяц), "умеренные" кофеманы (те, кто употребляет не менее трех чашек в месяц до трех чашек в день) и "тяжелые" кофеманы (те, кто выпивает три и более чашек в день).

"Исследователи обнаружили, что у любителей кофе был высокий уровень одного штамма бактерий - L. asaccharolyticus. Полученные результаты свидетельствуют о том, что употребление кофе может положительно влиять на состояние кишечника, способствуя росту хороших бактерий", - говорится в статье.

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Почему важно иметь здоровый кишечник

Как объясняет доктор медицины Майкл Каплан, микробиом кишечника и полезные бактерии, обитающие в нашем кишечнике, необходимы для нашего общего здоровья. По словам Каплана, здоровый кишечник может помочь предотвратить диарею путешественников, диарею, вызванную антибиотиками, и даже сыграть роль в лечении ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и результатов химиотерапии.

В кишечнике также находится большинство наших иммунных клеток, поэтому очень важно защищать и поддерживать его прочность. Здоровый кишечник также поддерживает пищеварение, уменьшает воспаление и влияет на наши мысли.

Как именно кофе способствует развитию полезных бактерий?

Доктор Каплан отмечает, что не только кофеин способствует развитию полезных бактерий, поскольку даже употребление кофе без кофеина оказывает положительное влияние на наш кишечник. Скорее всего, ключевую роль играют содержащиеся в кофе полифенолы, которые способствуют росту полезных бактерий.

Сколько кофе нужно пить, чтобы получить эти преимущества?

"Вполне безопасно выпивать одну-две чашки кофе в день, и этого будет достаточно, чтобы стимулировать кишечную флору и помочь вам улучшить здоровье в долгосрочной перспективе", - говорит доктор Каплан.

Хорошая новость для тех, кто любит добавить в кофе немного молока или сахара: исследование показало, что эти добавки не влияют на пользу для здоровья кишечника.

Ранее ученіе установили, что если в пожилом возрасте пить кофе без сахара и с кофеином, существует меньший риск деменции.

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