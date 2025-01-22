Если в пожилом возрасте пить кофе без сахара и с кофеином, существует меньший риск деменции, утверждают ученые.

Пожилые люди, которые регулярно пьют кофе, меньше рискуют иметь деменцию в будущем, но есть нюанс: это касается только несладкого кофе с кофеином. Об этом пишет Sciencealert со ссылкой на новое исследование.

Связь между употреблением кофе и развитием деменции была обнаружена в результате исследования медицинских записей 204 847 человек в Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет в начале периода исследования. В записях были зафиксированы наличие привычки потреблять кофе, а также случались ли случаи деменции в течение девяти лет после начала исследования.

"Потребление кофе с кофеином, особенно несладкого, связано со снижением риска болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций, а также болезни Паркинсона. Для подслащенного кофе таких связей не наблюдалось", - отметили исследователи в своей статье.

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Исследователи разделили участников на пять групп: те, кто не употребляет кофе; те, кто употребляет от 0 до 1 чашки в день; те, кто употребляет от 1 до 2 чашек в день; те, кто употребляет от 2 до 3 чашек в день; те, кто употребляет более 3 чашек в день.

Именно в последней группе обнаружили наименьшее количество проблемных случаев. Но в целом, по сравнению с теми, кто не пьет кофе, те, кто пьет любое количество кофе имели по крайней мере на 34 процента меньше шансов заболеть болезнью Альцгеймера и связанные с ней болезни, на 37 процентов меньшую вероятность развития болезни Паркинсона и на 47 процентов меньшую вероятность смерти от нейродегенеративного заболевания.

Однако важно, что кофе должен был быть несладким и с кофеином. Исследователи считают, что определенные свойства кофеина могут защищать мозг от деменции, а вот сахар и искусственные подсластители способны препятствовать пользе кофеина. Но, отмечают, чтобы точно это знать, нужны дополнительные исследования.

"Данные здесь недостаточно полные, чтобы показать прямую причинно-следственную связь. Непонятно, употребление кофе защищает от деменции, или ранние стадии деменции меняют потребление кофе людьми, или существует третий неизвестный фактор, который влияет как на потребление кофе, так и на риск деменции", - пишет издание.

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