Эти напитки могут защитить вас от снижения когнитивных способностей

Чай или кофе могут помочь в борьбе со снижением когнитивных способностей. Ежедневная чашка или две этих напитков могут быть одним из способов поддержания здоровья мозга.

Издание Everyday health пишет, что в одном из исследований около 6 000 когнитивно здоровых взрослых наблюдались в течение семи лет, начиная в среднем с 68 лет. За последние пять с лишним лет наблюдения примерно у 230 человек развилось слабоумие. Но у людей, которые ежедневно выпивали не менее двух чашек кофе, риск развития деменции был на 38% ниже, чем у тех, кто никогда не пил кофе, а у любителей чая риск был на 36% ниже, чем у тех, кто никогда не пил чай.

"Вероятно, это связано с высоким содержанием полифенолов в этих напитках", - говорит Фрэнк Б. Ху, доктор медицины, профессор и заведующий кафедрой питания в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана. "Полифенолы - это растительные соединения, которые, как было показано, обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, что благоприятно сказывается на здоровье мозга".

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В другом исследовании 8 451 когнитивно здоровый взрослый человек наблюдался около девяти лет, начиная с 60-летнего возраста. В этом анализе основное внимание уделялось так называемому текучему интеллекту, или абстрактному мышлению и навыкам решения проблем, которые естественным образом снижаются с возрастом.

Исследователи обнаружили, что употребление до 3 чашек кофе в день связано со значительно меньшим снижением уровня текучего интеллекта, чем употребление четырех и более чашек в день. В случае с чаем они обнаружили, что употребление одной или более чашек в день связано с меньшим снижением уровня текучего интеллекта, чем употребление чая.

Какую пользу приносит кофе

"Текучий интеллект выигрывает от способности хорошо концентрироваться и быстро думать, и я ожидал бы этого при умеренном потреблении кофеина", - говорит Глен Финни, доктор медицины, профессор неврологии и директор программы памяти и познания в Geisinger College of Health Sciences.

Он считает, что количество кофеина в этих напитках может иметь отношение к их влиянию на работу мозга.

"Но можно получить слишком много хорошего, и может оказаться, что употребление очень большого количества кофе может дать слишком много кофеина, что приведет к снижению работоспособности, так как ваш мозг будет слишком сильно перегружен", - говорит Финни.

"Другие вещества, содержащиеся в кофе, также могут вредить здоровью мозга, если употреблять их в избытке", - говорит Ю Чен, доктор философии, профессор эпидемиологии в Медицинской школе Гроссмана. "Возможно, в кофе есть и другие ингредиенты, например кафестол, который может повышать уровень холестерина, что может негативно сказаться на мышлении".

Проблемы исследований

Ни одно из исследований не было контролируемым экспериментом, призванным доказать, может ли употребление кофе или чая напрямую влиять на когнитивные функции или вероятность развития деменции. Из исследований также не ясно, сколько кофеина содержалось в кофе или чае, которые употребляли участники.

"В разных сортах кофе и чая может быть разное количество кофеина и других веществ, влияющих на мозг, поэтому знать это было бы полезно", - говорит Финни.

В первом исследовании, которое было посвящено риску развития деменции, было неясно, какое количество кофеина сыграло роль в результатах. У людей, выпивавших не менее 2 чашек кофе в день, риск развития деменции был на 34% ниже, чем у тех, кто не пил кофе, а аналогичное количество кофе без кофеина снижало риск развития деменции на 51%. Однако эти различия были слишком малы, чтобы исключить вероятность случайности.

Не исключено, что на результаты повлияли факторы, которые не были представлены в предварительных результатах - например, то, что люди ели, как много они занимались спортом и какие у них были основные медицинские проблемы.

Ранее УНИАН писал, что будет, если пить 4 чашки кофе каждый день.

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