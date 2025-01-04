Особенно тяжелый период наступает зимой, когда растения страдают из-за отопления и не получают достаточно солнца.

Чтобы оживить свой дом в новом году, можно купить несколько комнатных растений. Хорошим выбором могут стать спатифиллум и сансевиерия, которые способны очищать воздух в помещении.

Как пишет Ехргеѕѕ, хотя они и просты в уходе, но все же в нем нуждаются. Особенно тяжелый период наступает зимой, когда растения страдают из-за отопления и не получают достаточно солнца.

Эксперты из Beards and Daisies говорят, что есть простой метод подкормить ваши растения и для этого даже не придется прилагать лишних усилий. По их словам, можно поливать свои цветы любой водой, которая осталась после варки продуктов, в частности, овощей или даже макарон.

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"Вместо того, чтобы тратить воду, используйте охлажденную воду от овощей или пасты, чтобы увлажнить свои растения. Она полна питательных веществ, которые могут дать им естественный стимул. Просто убедитесь, что вода не соленая, поскольку соль может навредить вашим растениям", - советуют специалисты.

Они утверждают, что эта подпитка улучшит жизнь ваших растений зимой. Другие отходы также могут быть полезными.

"Натрите внутренней стороной банановой кожуры листья комнатных растений, чтобы очистить их и придать им естественный блеск. Масла в кожуре помогают удалить пыль с листьев растений, оставляя здоровый блеск. В качестве бонуса, банановые кожуры также можно добавить в компост, предоставляя ему питательные вещества для поддержания роста растений", - говорят эксперты.

Удобрение растений таким образом может уменьшить количество ваших отходов, которые остаются после приготовления пищи.

"Вместо того, чтобы выбрасывать отходы, сэкономьте деньги на удобрениях для комнатных растений, используя банановую кожуру, яичную скорлупу или даже кофейную гущу. Они натуральные и богаты питательными веществами, которые понравятся вашим растениям", - подытожили они.

Как ранее рассказывал УНИАН, зимой спатифиллум требует особого ухода, поскольку родным для него является тропический климат с его теплом и влагой. Если за ними не ухаживать должным образом зимой, то "женское счастье" может завянуть или погибнуть.

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