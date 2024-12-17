Конденсат и плесень не только портят внешний вид вашего дома, но и могут быть опасными для здоровья. Однако некоторые растения могут раз и навсегда решить эту проблему.
Как пишет Ехргеѕѕ, не каждое растение уничтожает плесень, поэтому выбор правильного цветка является решающим. Важно отыскать ту зелень, которая способна впитывать влагу через листья, а не только корни.
"Выберите одно из замечательных растений, чтобы очистить воздух и избавиться от неприятной плесени и других токсинов. Почему бы не вырастить больше одного и не сгруппировать их вместе, чтобы увеличить свои шансы иметь дом без плесени?" - говорит Джули Декоста, гуру по растениям в BackyardBoss.
Любимая среди многих домашних садоводов, мирная лилия или спатифиллум прекрасно себя чувствует в местах с высокой влажностью и температурой от 18 до 29 градусов. Обычно это те же условия, которые "привлекают" конденсат и плесень.
"Мирная лилия любит влажность и может легко поглощать споры плесени, используя их на уровне корней в качестве источника пищи. Это также улучшает качество воздуха на 60 процентов. Растение является исключительным в разрушении и нейтрализации токсинов, таких как угарный газ и формальдегид", - поделилась эксперт.
Кроме того, спатифиллум имеет красивые белые цветы. Однако не давайте домашним любимцам его есть, чтобы избежать отравления.
Плющ английский является настоящим воином, когда дело доходит до борьбы с плесенью.
"Это замечательный фильтр воздушных токсинов и избавляет 78 процентов плесени в воздухе за 12 часов. Это растение помогает бороться с обычной плесенью, которая проявляется в виде зеленых и черных пятен во влажных углах домов", - говорит Декоста.
Если у вас часто возникает аллергия, то плющ также будет в этом полезным, фильтруя для вас воздух. Однако его листья также токсичны для животных.
Хлорофитум, который часто встречается в домах, известен тем, что его легко выращивать и трудно убить. Однако он также умеет поглощать плесень своими листьями и пылевые аллергены.
Как утверждается, эти домашние растения якобы способны искоренять 90 процентов токсинов из воздуха всего за два дня.
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