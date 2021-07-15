Большинство украинцев предпочитает привычные имена.

В Министерстве юстиции Украины назвали самые популярные и экзотические имена, которые родители давали своим новорожденным детям в первом полугодии 2021 года.

Перечень имен опубликован на Facebook-странице министерства.

"Выбор имени ребенка - право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто-то следует национальным традициям. Однако большинство все же предпочитает привычные для нашего края имена", - отметили в министерстве.

Как назвать ребенка: самые популярные имена

Читайте такжеВ Черкассах директор дворца молодежи назвала ублюдками родителей за "иностранные" имена детямЗа первое полугодие 2021 года самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали:

для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;

для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Имя для ребенка: экзотические варианты

Среди трендовых редких имен первого полугодия 2021 года стоит загадать такие:

для мальчиков: Ахилес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весенняя, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Цветок, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.

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Автор: Катерина Шварц