В Министерстве юстиции Украины назвали самые популярные и экзотические имена, которые родители давали своим новорожденным детям в первом полугодии 2021 года.
Перечень имен опубликован на Facebook-странице министерства.
"Выбор имени ребенка - право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто-то следует национальным традициям. Однако большинство все же предпочитает привычные для нашего края имена", - отметили в министерстве.
Как назвать ребенка: самые популярные имена
Читайте такжеВ Черкассах директор дворца молодежи назвала ублюдками родителей за "иностранные" имена детямЗа первое полугодие 2021 года самыми популярными именами, которыми украинцы называли своих новорожденных детей, стали:
для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;
для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.
Имя для ребенка: экзотические варианты
Среди трендовых редких имен первого полугодия 2021 года стоит загадать такие:
для мальчиков: Ахилес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.
для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весенняя, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Цветок, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.
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