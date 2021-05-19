В этот день празднуют свои именины обладатели 6 имен.

Именины - это день церковной памяти святых и мучеников с определенными именами, которые отмечают их земные тезки. Считается, что в такой день святой устанавливает связь со своим одноименным тезкой и отвечает на его молитвы. Чтобы ангел также оберегал ребенка, при рождении малыша нарекают церковным именем.

Мужские именины 19 мая 2021 года

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Денис: форма древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Иван, Ян: современный вариант древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Илларион: образовано от древнегреческого имени Хиларион, от слова хиларос - "радостный", "веселый".

Савва: происходит от древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик, старец, мудрец", краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".

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Автор: Екатерина Пулатова