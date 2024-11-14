Этот рецепт рассчитан на восемь-десять порций, и выпекается всего за 20-25 минут.

Бисквит Виктория популярен не просто так – он достаточно просто готовится и очень вкусный. Торт состоит из двух ванильных бисквитов, сложенных вместе джемом и кремом в середине. Несмотря на то, что это простая выпечка, ее можно подкорректировать по вкусу, в том числе заменить джем или выбрать другой крем.

Ресторанный критик и автор кулинарных книг Найджела Лоусон поделилась с Express своим рецептом этого бисквита, который, по ее словам, она готовит "уже десятки лет".

Этот рецепт рассчитан на восемь-десять ломтиков, и выпекается всего за 20-25 минут.

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Ингредиенты:

Для торта:

225 г несоленого масла, размягченного

225 г сахарной пудры

Одна чайная ложка ванильного экстракта

200 г обычной муки

25 г кукурузного крахмала

Две с половиной чайные ложки разрыхлителя

Щепотка соли

Четыре крупных яйца комнатной температуры

Две-три столовые ложки молока комнатной температуры

Для начинки:

75 г малинового джема без косточек

10 г свежей малины

150 мл жирных сливок

Способ приготовления:

Начните со взбивания масла и сахара вместе до очень легкой и пушистой массы, затем добавьте ваниль и снова перемешайте. В другой миске смешайте муку, кукурузный крахмал, разрыхлитель и соль. Вбейте одно яйцо в сливочное масло и сахар, затем добавьте одну столовую ложку мучной смеси и продолжайте так, пока все яйца не будут использованы. Хорошо разотрите, затем тщательно вмешайте оставшуюся муку. Затем влейте молоко, перемешайте и распределите тесто между двумя формами. Выпекайте в течение 20–25 минут в заранее разогретой до 180 градусов (160 градусов с конвекцией) духовке. Выньте бисквиты из духовки, когда верхушки станут темно-коричневыми и будут упругими на ощупь, оставьте их остывать в форме в течение 10 минут, прежде чем переложить на решетку для охлаждения. После того, как бисквиты остынут, положите один из них на блюдо верхушкой вниз, затем распределите по нему джем, к которому добавьте размятую свежую малину. Взбейте сливки, пока они не станут густыми, но все еще мягкими, и распределите их по джему. Положите второй корж сверху, затем посыпьте двумя чайными ложками сахарной пудры, затем немедленно подавайте.

Ранее УНИАН делился рецептом "простого" шоколадного торта от Мэри Берри, на приготовление которого уйдет всего 30 минут.

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