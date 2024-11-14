Для приготовления этого торта вам понадобится всего 3 ингредиента.

С приближением зимы все больше людей проводят свои вечера дома. Это время становится идеальным, чтобы испечь что-то уютное и вкусное. Поэтому кулинар и основательница My Fussy Eater Киара поделилась рецептом простого шоколадного торта, для приготовления которого даже не понадобится духовка, пишет Express.

"Я за рецепты, которые легко и быстро готовятся, и этот шоколадный торт, приготовленный во фритюрнице, должен быть одним из самых простых, но одновременно и самых вкусных рецептов!" - отметила она.

Такой рецепт является быстрым в приготовлении и требует всего трех ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас на кухне.

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"Это также отличный рецепт для приготовления с детьми, поскольку он очень простой, идеально подходит для детей, которые теряют концентрацию, когда рецепт слишком длинный или слишком сложный", - добавила Киара.

Ингредиенты

300 г шоколадной пасты;

100 г обычной муки;

2 средних яйца.

А также можно использовать сливочное или растительное масло для смазывания формы по желанию.

Способ приготовления

Сначала смешайте вместе муку, шоколадную пасту и яйца. Перемешивайте до того момента, пока не получится однородное тесто для торта. После этого нужно смазать бока и дно формы для торта, а затем добавить туда тесто для шоколадного торта.

Поместите его во фритюрницу и готовьте при температуре 180°C в течение 13 минут. Однако если вы хотите получить более твердый пирог, то готовьте его еще несколько минут. Когда пирог будет готов, достаньте его из фритюрницы и проведите ножом по краю формы, чтобы его было легче вынуть.

После этого оставьте пирог в форме, чтобы он немного остыл. Не забудьте разрезать торт на кусочки, пока он еще находится в форме.

"Теперь самая важная часть... разрежьте торт в форме, как только он немного остынет. Когда я делала его впервые, я попыталась вынуть торт, и он развалился на куски! Разрежьте торт на восемь треугольников, и тогда их будет легко вынуть лопаткой", - посоветовала Киара.

Осторожно вытащите кусочки торта из формы и положите их на тарелку, теперь ваш шоколадный торт, похожий на брауни, будет готов к подаче.

"По желанию подавайте его с кремом или заварным кремом, но Киара говорит, что предпочитает есть этот торт с ложкой греческого йогурта и свежими ягодами", - добавляют в Express.

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