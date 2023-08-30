"Супергероя" спасала столичная полиция.

28-летний иностранец едва не утонул в Днепре вечером 28 августа. Мужчина хотел переплыть реку, и для антуража надел маску "Бэтмена", но течение оказалось ему не под силу. К счастью, когда он начал тонуть, это заметил мужчина и обратился за помощью к сотрудникам речной полиции, рассказали в столичном главке.

"На спецлинию 102 обратился гражданин, который сообщил, что посреди реки Днепр из последних сил на воде держится мужчина. На спасение пловца сразу отправились полицейские отдела полиции в речном порту "Киев". Достав "Бэтмена" из воды на катер, правоохранители установили его личность. Это иностранец, 1995 года рождения, который хотел переплыть реку", - отметили в полиции Киева.

Инциденты на Днепре

Во время отдыха на воде регулярно советуют не нырять в незнакомых местах и не заплывать далеко от берега. Впрочем инцидент с "Бэтменом" - не первый такой случай на Днепре. В мае на реке спасли мужчину, который решил переплыть Днепр - с Труханова острова до Днепровской набережной, и получил переохлаждение.

Видео дня

Этим летом инциденты повторялись. Как сообщили в полиции Киева, столичный водный патруль с начала сезона спас 8 граждан, которые, не рассчитав свои силы, едва не утонули в реке.

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