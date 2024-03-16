В перечне указали банан и киви.

Диета играет решающую роль в качестве и продолжительности сна, утверждают специалисты, пишет indianexpress.com.

"Поскольку мы тщательно учитываем, что мы едим для нашего общего здоровья, наш диетический выбор может существенно повлиять на нашу способность легко засыпать, спать всю ночь и просыпаться с ощущением отдохнувшего", - объяснила эксперт по питанию Адити Мехротра.

А диетолог Бхарата Найду назвал пять суперпродуктов, которые стоит включить в свой рацион, чтобы сон ночью был более глубоким и восстанавливающим:

Видео дня

Вишня. Богатая мелатонином - гормоном, который регулирует циклы сна и бодрствования, - вишня является естественным снотворным, которое может улучшить качество сна. Употребление вишни или терпкого вишневого сока по вечерам поможет вам быстрее заснуть и продлить сон.

Миндаль. Являясь хорошим источником магния и триптофана, миндаль способствует расслаблению и может улучшить качество сна. Перекус миндаля перед сном может помочь успокоить тело и разум, что приведет к более спокойному ночному сну.

Бананы. Богатые калием и магнием они способствуют расслаблению мышц и регулированию режима сна. Включение бананов в свой рацион может помочь улучшить качество сна и снизить риск ночных пробуждений.

Овес. Богатый сложными углеводами и мелатонином овес является питательным средством, способствующим расслаблению и вызывающим сонливость. Наслаждение теплой овсянкой перед сном может помочь сигнализировать организму, что пора успокоиться и подготовиться ко сну.

Киви. Было доказано, что киви, богатый витаминами С и К, а также серотонином, улучшает качество и продолжительность сна. Регулярное употребление киви может помочь людям быстрее заснуть и испытать более восстановительные циклы сна.

Напомним, ранее были названы 10 полезных для сердца закусок, они помогают контролировать кровяное давление.

Вас также могут заинтересовать новости: