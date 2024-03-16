В списке есть тост из пророщенных зерен с арахисовым маслом и бананом.

Названы самые полезные для здоровья сердца и питательные закуски для быстрого перекуса, пишет eatingwell.com.

Отмечается, что каждая из этих закусок приготовлена с низким содержанием натрия и с насыщенными жирами, которые помогают поддерживать здоровье сердца.

"Кроме того, ароматные продукты, такие как киви, банан и йогурт, содержат в предложенных закусках не менее 940 миллиграммов калия на порцию, что соответствует параметрам питания при высоком кровяном давлении", - говорится в публикации

Полезные для сердца закуски - топ-10

Клубнично-йогуртовое парфе (сочетает в себе свежие фрукты, процеженный йогурт и хрустящие мюсли).

Тост из сладкого картофеля со шпинатом и яйцом (откажитесь от глютена и получите немного витамина С с помощью этого полезного тоста).

Чипсы из капусты (эти хрустящие чипсы из запеченной капусты покорят вас; для достижения наилучшего результата не переполняйте формы для выпечки).

Хлопья с малиновым йогуртом (на завтрак, перекус или полезный десерт попробуйте использовать в хлопьях йогурт вместо молока).

Тост из сладкого картофеля с тунцом и авокадо (откажитесь от хлеба и ешьте больше овощей).

Тост из пророщенных зерен с арахисовым маслом и бананом (ничто не сравнится с естественной сладостью питательного банана).

Банан и грецкие орехи (горсть грецких орехов и богатый калием банан отлично подойдут в качестве перекуса)

Гуакамоле (прекрасный вариант для полезного перекуса).

Инжир и медовый йогурт (в этой закуске в средиземноморском стиле сушеный инжир и мед сочетаются с простым йогуртом).

Салат банан-киви (это необычное сочетание тропических фруктов в пикантном винегрете заставит вас мечтать о тропиках).

Напомним, ранее были названы 6 суперпродуктов для сильного и здорового сердца.

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