Названы самые полезные для здоровья сердца и питательные закуски для быстрого перекуса, пишет eatingwell.com.
Отмечается, что каждая из этих закусок приготовлена с низким содержанием натрия и с насыщенными жирами, которые помогают поддерживать здоровье сердца.
"Кроме того, ароматные продукты, такие как киви, банан и йогурт, содержат в предложенных закусках не менее 940 миллиграммов калия на порцию, что соответствует параметрам питания при высоком кровяном давлении", - говорится в публикации
Полезные для сердца закуски - топ-10
Клубнично-йогуртовое парфе (сочетает в себе свежие фрукты, процеженный йогурт и хрустящие мюсли).
Тост из сладкого картофеля со шпинатом и яйцом (откажитесь от глютена и получите немного витамина С с помощью этого полезного тоста).
Чипсы из капусты (эти хрустящие чипсы из запеченной капусты покорят вас; для достижения наилучшего результата не переполняйте формы для выпечки).
Хлопья с малиновым йогуртом (на завтрак, перекус или полезный десерт попробуйте использовать в хлопьях йогурт вместо молока).
Тост из сладкого картофеля с тунцом и авокадо (откажитесь от хлеба и ешьте больше овощей).
Тост из пророщенных зерен с арахисовым маслом и бананом (ничто не сравнится с естественной сладостью питательного банана).
Банан и грецкие орехи (горсть грецких орехов и богатый калием банан отлично подойдут в качестве перекуса)
Гуакамоле (прекрасный вариант для полезного перекуса).
Инжир и медовый йогурт (в этой закуске в средиземноморском стиле сушеный инжир и мед сочетаются с простым йогуртом).
Салат банан-киви (это необычное сочетание тропических фруктов в пикантном винегрете заставит вас мечтать о тропиках).
Напомним, ранее были названы 6 суперпродуктов для сильного и здорового сердца.