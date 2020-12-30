В Бельгии пивоварням и шоколадным лавкам разрешили работать во время карантина.

Пиво и шоколад признали в Бельгии жизненно важными товарами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, магазинам, которые продают эти товары, разрешили работать во время карантина.

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Страна славится своим шоколадом на весь мир, а его производители имеют давнюю историю и немало специализированных магазинов. Поэтому кондитеры убедили правительство: если шоколад - это еда, а продуктовым лавкам работать можно, то и им не следует закрываться.

Такие же аргументы приводят и производители пива, мол, оно настолько укоренено в образе жизни людей, что маленькие пивоварни нельзя закрывать, и правительство с ними согласилось.

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Автор: УНИАН