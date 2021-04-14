Пока пожарные тушили огонь, рыбак на берегу реки спокойно ловил рыбу.

В сети набирает популярность видео, на котором белорус спокойно удит рыбу на фоне бушующего пожара.

Читайте такжеОгнемет и камуфляж: британский блогер собрал машину Джеймса Бонда (видео)

Как пишет агентство "БелНовости", пожар произошел в беларусском городе Слуцк. Его выехали тушить четыре пожарных расчета. Однако бесстрашный рыбак, ни под каким предлогом не собирался прекращать рыбалку. Видимо, хороший клев заставил его забыть о бушующем пламени за спиной.

Пока пожарные тушили огонь, рыбак на берегу реки спокойно ловил рыбу. Спасатели в итоге благополучно потушили пожар, обошлось без жертв.

Отметим, ранее дипломат РФ устроил в Риге гулянку и неприлично себя вел: показывал средние пальцы соседям.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ольга Броскова