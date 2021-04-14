На поведение россиянина пожаловались жители одного из районов Риги. Однако полиция проблему не решила.

МИД Латвии выразил протест временному уполномоченному посольства России в Латвии Вадиму Васильеву из-за поведения военного атташе РФ Руслана Ушакова в Риге.

Об этом говорится в заявлении Министерства.

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Как пишет латвийское издание Delfi на россиянина в конце марта пожаловались жители рижского района Кенгарагс. Мужчина устроил вечеринку с участием более 10 человек, в том числе родственниками, несмотря на действующие ограничения на собрания.

Соседям Ушакова не понравилась громкая музыка, и они вызвали полицию. Однако правоохранители у россиянина долго не задержались и уехали. А сам Ушаков показал латвийцам средний палец.

Позже гражданам ответили, что атташе не нарушил карантин, но люди уверяли, что часть гостей просто спряталась в доме, а копы дом не обследовали.

Всего на Ушакова пожаловались в полицию дважды.

После вечеринки люди разъехались на автомобилях с дипломатическими номерами.

МИД Латвии назвал действия военного дипломата России неприемлемыми и упомянул о Венской конвенции.

"Венская конвенция предоставляет определенные привилегии, но любому представителю дипломатической службы стоит вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны, а также соответствующим образом надо относиться к представителям правоохранительных органов, которые выполняют профессиональные обязанности", – говорится в сообщении латвийского министерства.

Отмечается, что Васильев выразил понимание позиции МИД и указал, что этот случай не останется без внимания.

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Автор: Яна Ставская