МИД Латвии выразил протест временному уполномоченному посольства России в Латвии Вадиму Васильеву из-за поведения военного атташе РФ Руслана Ушакова в Риге.
Об этом говорится в заявлении Министерства.
Читайте такжеВ Египте в жутком ДТП заживо сгорели 20 человек (фото, видео)
Как пишет латвийское издание Delfi на россиянина в конце марта пожаловались жители рижского района Кенгарагс. Мужчина устроил вечеринку с участием более 10 человек, в том числе родственниками, несмотря на действующие ограничения на собрания.
Соседям Ушакова не понравилась громкая музыка, и они вызвали полицию. Однако правоохранители у россиянина долго не задержались и уехали. А сам Ушаков показал латвийцам средний палец.
Позже гражданам ответили, что атташе не нарушил карантин, но люди уверяли, что часть гостей просто спряталась в доме, а копы дом не обследовали.
Всего на Ушакова пожаловались в полицию дважды.
После вечеринки люди разъехались на автомобилях с дипломатическими номерами.
МИД Латвии назвал действия военного дипломата России неприемлемыми и упомянул о Венской конвенции.
"Венская конвенция предоставляет определенные привилегии, но любому представителю дипломатической службы стоит вести себя уважительно и соблюдать правовые нормы принимающей стороны, а также соответствующим образом надо относиться к представителям правоохранительных органов, которые выполняют профессиональные обязанности", – говорится в сообщении латвийского министерства.
Отмечается, что Васильев выразил понимание позиции МИД и указал, что этот случай не останется без внимания.
Новости Украины и мира на утро 14 апреля
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram