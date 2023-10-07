Конечно, у электромобилей много положительных моментов, и их нельзя игнорировать, подчеркивает он.

Хотя в мире есть тенденция к тому, что электрокары заменят другие автомобили в будущем, сейчас они даже и близко не сравнятся с дизельными машинами. Такое мнение высказал автомобильный эксперт Мэт Уотсон из Carwow.

Как отмечает The Sun, уже хорошо известны по меньшей мере две проблемы, с которыми сталкиваются владельцы электромобилей. Это отсутствие зарядных станций и неудобства, связанные с этим во время долгих поездок. Эти факторы стали решающими для многих людей, которые в конечном итоге отказались от такой покупки.

"Мне нравятся электромобили для определенных ситуаций. Я думаю, что для многих людей они великолепны. (...) Если вы собираетесь преодолевать длинные мили, дизель все равно является вашим оптимальным выбором. Люди отказываются от дизельных авто из-за дизель-гейта и тому подобное, но на самом деле, в зависимости от применения, дизельный автомобиль является хорошим выбором", – сказал Уотсон.

Видео дня

Конечно, у электромобилей много положительных моментов, и их нельзя игнорировать. Они безопасны для окружающей среды, очень тихие при использовании и идеально подходят для коротких путешествий.

"Для многих людей, которые просто любят ходить по магазинам и часто ездят на работу и обратно, электромобили – отличное решение", – говорит Мэт.

В то же время он утверждает, что из-за строения дизельных автомобилей ими все же намного легче управлять. Кроме того, отсутствие зарядных станций во многих местах все может стать большой проблемой для владельцев авто "на батарейке".

"Вам не обязательно ехать на АЗС, если у вас есть место, где можно зарядить автомобиль. Однако если такого места нет, то электромобили – отстой", – подчеркнул он.

Мужчина попал в ловушку прямо в своем авто: что случилось

Мужчина попал в ловушку в своем электромобиле. У Porsche Taycan разрядился аккумулятор, из-за чего водитель застрял в салоне.

Он рассказал, что аккумулятор уже был разряжен, когда он садился в авто, поэтому он воспользовался ключом, чтобы попасть в салон. Однако снова открыть дверь не смог. К счастью, в доме его бывшей жены, где и был мужчина, лежал запасной ключ, поэтому он смог выбраться из ловушки.

Вас также могут заинтересовать новости: