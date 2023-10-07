Аккумулятор автомобиля разрядился, и мужчина оказался заблокирован внутри машины.

Мужчина попал в ловушку в своем электромобиле, когда тот вышел из строя и закрыл его внутри. Как пишет The Sun, владелец электромобиля Porsche Taycan рассказал, что аккумулятор его автомобиля разрядился и заблокировал водителя внутри.

"Моя батарея электромобиля разрядилась, и я остался в ловушке в своем электромобиле без кислорода и звал на помощь!", - рассказал он в видео.

В ролике мужчина использовал ключ, чтобы попасть в "мертвый" электромобиль. Когда он позвонил штатным механикам Porsche, ему сказали, что противоугонная система автомобиля сработала, когда разрядился аккумулятор.

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Однако когда он после этого попытался выбраться из машины, то понял, что заперся внутри.

"Так, я сейчас не могу выйти из машины, а здесь становится очень жарко. Я дома у бывшей жены. Мне придется позвонить ей и посмотреть, сможет ли она открыть дверь извне", - рассказал он.

Его бывшая жена попыталась открыть дверь, но безуспешно. Наконец она принесла запасной ключ из своего дома и мужчина смог выбраться из ловушки.

"Это было ужасное чувство. Это и есть будущее?", - риторически спрашивает мужчина.

Ранее механик с 55-летним опытом показал простой лайфхак, как самостоятельно завести автомобиль, если сел аккумулятор. Все, что вам нужно, чтобы решить проблему с разряженной батареей, - это пара проводов для прикуривания.

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