Эксперты прогнозируют, что спрос на электромобили среди украинцев в дальнейшем будет расти.

Популярность электрокаров среди украинцев растет. Всего с начала 2023 года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 19,9 тыс. электромобилей, что в 2,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает "Укравтопром", в августе украинский автопарк пополнили 3 841 авто на аккумуляторных источниках питания, что в 2,6 раза больше по сравнению с августом прошлого года, и на 11% больше, чем в предыдущем месяце.

Отмечается, что основную массу электромобилей в августе составили легковые авто - 3 764 единиц. Из них: 684 новых авто и 3080 - подержанных.

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Эксперты привели перечень самых популярных моделей электромобилей среди украинцев по результатам августа.

ТОП-5 марок новых электромобилей:

Volkswagen ID.4 - 275 авто

Volkswagen ID.6 - 58 авто

Audi Q8 e-tron - 40 авто

Toyota BZ4X - 39 авто

Honda Е - 34 авто

ТОП-5 марок подержанных электромобилей:

Nissan Leaf - 505 авто

Volkswagen e-Golf - 422 авто

Tesla Model 3 - 361 авто

Tesla Model Y - 218 авто

Renault Zoe - 183 авто

Почему в Украине увеличивается приверженность к электрокарам

Как рассказал УНИАН автоэксперт и владелец сервиса автовыкупа Олег Новасов, спрос на электрокары в Украине растет из-за ряда факторов: Во-первых, это модно, во-вторых, из-за широкого выбора таких авто на аукционах в Америке, и в-третьих - из-за нулевой или минимальной стоимости растаможки.

"Но, пока, повышенный спрос на электромобили - скорее лишь мода. Такие машины могут позволить себе преимущественно те, кто живет в частном доме, и у кого есть розетка. Очевидно, что в квартире зарядить авто никак не получится. Или те, у кого есть розетка на предприятии", - считает автоэксперт.

По его мнению, для большинства потребителей электромобили пока не достаточно удобны из-за недостаточно развитой инфраструктуры для зарядки авто.

"Показателем развития инфраструктуры будет массовая пересадка такси на электротягу, пока они еще ездят преимущественно на бензине и газе", - сказал Новасов.

Впрочем, в сервисах такси теперь уже нередко можно встретить и владельцев электрокаров, что свидетельствует о постепенной популяризации электрических автомобилей и развитии этого рынка.

"Доля автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Украине уменьшается. Их долю на себя забирают либо гибридные, либо электрические модели. Украинский рынок является частью европейского рынка. И поэтому общий тренд, который сейчас существует в Европе, безусловно, отражается в Украине", - рассказал УНИАН менеджер по коммуникациям "Ниссан Мотор Украина" Владимир Иванов.

Так, например, электромобиль Nissan Leaf, по словам Иванова, имеет запас хода без подзарядки около 389 км, чего хватает для комфортного передвижения по городу.

"Если мы говорим о Nissan, то в Европе почти не осталось моделей с чистым двигателем внутреннего сгорания. Покупателям преимущественно предлагаются гибридные, электрифицированные или электрические автомобили", - добавил эксперт.

Минусы электрокаров в Украине

При этом многие водители критикуют автомобили на электрическом источнике питания из-за того, что такие авто нужно долго заряжать - преимущественно от 20 минут до нескольких часов.

"Из Киева во Львов на одном заряде доехать практически нереально. Необходимо делать остановки, несколько часов заряжаться. Это все занимает больше времени", - рассказывает УНИАН таксист и водитель со стажем, владелец электрокара Вячеслав.

По его словам, пока электромобиль удобно использовать как "запасной" автомобиль в семьях - для поездок преимущественно только по городу.

"Да, это дешевле, особенно, если учесть растущие цены на бензин. Однако, по моему мнению, ездить на электрокарах на дальние расстояния по нашей стране пока нереально", - считает Вячеслав.

Украинский рынок авто - последние новости

По данным "Укравтопрома", августовский рынок украинского авторынка пополнили 5,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это почти вдвое больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом пользовались автомобили марки Toyota.

Доля новых машин в регистрациях электромобилей выросла с 18% в первом полугодии 2022 года до 22% текущего года.

Кроме того, в течение августа украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Средний возраст подержанных машин составлял 10 лет. Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 127 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа.

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