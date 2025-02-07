Местные власти планируют из места раскопок сделать туристический объект и организовать экскурсии.

Во французском городе Бордо во время археологических раскопок нашли девять саркофагов возрастом около 1300 лет.

Как пишет Le Figaro, саркофаги нашли во время реконструкции местной площади Ренодель. Саркофаги принадлежат эпохе Меровингов и были захоронены в период с V по VIII вв. н.э.

На площади еще нашли около 30 захоронений более поздних периодов - от XI до XVII вв. н.э.

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"В Средневековье кладбища разбивали возле церквей, поэтому это ожидаемые находки, поскольку рядом церковь Святого Креста. Но мы не знали, на сколько большое это кладбище", - прокомментировала руководитель раскопок Камиль Ванов.

Местные власти планируют из места раскопок сделать туристический объект и организовать туда экскурсии.

Новости об археологических раскопках

Археологи обнаружили, возможно, самый ранний в мире известный рунический камень, сообщается в исследовании.

Руны - это буквы алфавитного письма, которое использовали для записи германских языков до принятия латинского алфавита.

Развитие рунического письма и практики нанесения рун на камни трудно проследить, особенно потому, что надписи на рунических камнях редко встречаются в оригинальном или датированном контексте.

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