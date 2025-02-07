Во французском городе Бордо во время археологических раскопок нашли девять саркофагов возрастом около 1300 лет.
Как пишет Le Figaro, саркофаги нашли во время реконструкции местной площади Ренодель. Саркофаги принадлежат эпохе Меровингов и были захоронены в период с V по VIII вв. н.э.
На площади еще нашли около 30 захоронений более поздних периодов - от XI до XVII вв. н.э.
"В Средневековье кладбища разбивали возле церквей, поэтому это ожидаемые находки, поскольку рядом церковь Святого Креста. Но мы не знали, на сколько большое это кладбище", - прокомментировала руководитель раскопок Камиль Ванов.
Местные власти планируют из места раскопок сделать туристический объект и организовать туда экскурсии.
Новости об археологических раскопках
Археологи обнаружили, возможно, самый ранний в мире известный рунический камень, сообщается в исследовании.
Руны - это буквы алфавитного письма, которое использовали для записи германских языков до принятия латинского алфавита.
Развитие рунического письма и практики нанесения рун на камни трудно проследить, особенно потому, что надписи на рунических камнях редко встречаются в оригинальном или датированном контексте.