Исследователи долго пытались идентифицировать длиннотелое животное, изображенное в наскальном искусстве.

Странное существо с бивнями, изображенное в наскальном искусстве коренных народов Южной Африки, является давно вымершим видом, предшествовавшим динозаврам.

Исследование, опубликованное в среду в журнале PLOS ONE, показало, что загадочное животное, нарисованное южноафриканским народом Сан в начале 1800-х годов, могло быть вдохновлено вымершим видом, пишет Independent.

Исследователи долго пытались идентифицировать длиннотелое животное с загнутыми вниз бивнями, которое не соответствует ни одному известному современному виду.

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Известно, что в бассейне Кару в Южной Африке много хорошо сохранившихся окаменелостей, в том числе животных с бивнями, называемых дицинодонтами, которых часто находят в ходе раскопок.

Теперь ученые подозревают, что фигура с бивнями на наскальном рисунке сопоставима с окаменелостями дицинодонта. По их словам, эта интерпретация подтверждается мифами Сан о крупных животных, которые когда-то бродили по этому региону.

Если будет установлено, что произведение искусства действительно изображает дицинодонта — вид, который вымер до динозавров, — то изображение народа Сан может предшествовать первому научному описанию древних зверей по крайней мере на 10 лет.

"Рисунок был сделан не позднее 1835 года, что означает, что этот дицинодонт был изображен по крайней мере на 10 лет раньше западного научного открытия и наименования первого дицинодонта Ричардом Оуэном в 1845 году", - прокомментировал соавтор исследования Жюльен Бенуа.

"Эта работа подтверждает, что первые жители юга Африки, охотники-собиратели племени Сан, обнаружили окаменелости, интерпретировали их и включили в свое наскальное искусство и систему верований, добавил ученый.

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