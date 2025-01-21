Внутри окаменевшего желудка акулы палеонтологи обнаружили останки множества сардин.

В палящей пустыне бассейна Писко в Перу было сделано крупное ископаемое открытие. Палеонтологи обнаружили почти полную окаменелость колоссальной акулы, которая бороздила древние моря около девяти миллионов лет назад.

Как пишет Interesting Engineering, они принадлежат Cosmopolitodus hastalis - вымершей сельдевой акуле, тесно связанной с современной большой белой акулой.

Окаменелые останки были обнаружены в бассейне Писко в Перу, пустынном регионе, известном обилием древних морских окаменелостей. Это место находится примерно в 235 километрах к югу от Лимы. Открытие было сделано Перуанским геологическим и горнодобывающим институтом.

Видео дня

Известно, что Cosmopolitodus hastalis бороздил океаны в эпоху миоцена и плиоцена, примерно от 23 до 2,6 миллионов лет назад. Эти гигантские хищники могли достигать длины до 7 метров, что сопоставимо с современной большой белой акулой. Их зубы были длиной 8,9 сантиметра и были идеально приспособлены для разрывания плоти своей добычи.

Палеонтологические данные свидетельствуют о том, что этот вид обитал в водах южной части Тихого океана. Исследователи были поражены исключительной сохранностью этой окаменелости. Она не только дает ценную информацию об анатомии акулы, но и раскрывает подсказки о ее рационе.

Внутри окаменелого желудка акулы палеонтологи обнаружили останки многочисленных сардин - вида небольшой жирной рыбы. Это открытие предполагает, что древняя акула питала особую любовь к сардинам - так же, как анчоусы питают любовь к современным морским экосистемам.

Окаменелые останки включали массивную челюсть акулы с рядами крупных острых зубов. Она примечательна тем, что полные скелеты акул встречаются крайне редко.

Окаменелости C. hastalis были найдены в разных местах по всему миру из-за их широкого распространения в древние времена. Ее вымирание около миллиона лет назад ознаменовало конец эпохи этих грозных морских животных.

Отмечается, что хотя точные причины ее исчезновения остаются неясными, считается, что она могла дать начало другим видам акул, что еще больше подчеркивает ее важную роль в эволюции крупных хищных акул.

Новости археологии

Ученые идентифицировали новый вид гигантского рогатого динозавра, который обитал на территории современной Северной Африки около 95 миллионов лет назад. Его окаменелые останки были уничтожены во время Второй мировой войны. Отмечается, что этот хищный динозавр достигал в длину 10 метров. Его назвали Tameryraptor markgrafi.

Вас также могут заинтересовать новости: