Каменные фрагменты с рунами, найденные в отдельных могилах, "соединяются вместе, как пазл".

Археологи обнаружили, возможно, самый ранний в мире известный рунический камень, сообщается в исследовании.

Как пишет Newsweek, руны - это буквы алфавитного письма, использовавшегося для записи германских языков до принятия латинского алфавита. Их происхождение обсуждается, но самый древний из рунических алфавитов использовался примерно до 700 г. н. э.

Развитие рунического письма и практики нанесения рун на камни трудно проследить, особенно потому, что надписи на рунических камнях редко встречаются в оригинальном или датируемом контексте.

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Недавние раскопки, проведенные на могильном поле Свингеруд в Норвегии, привели к обнаружению нескольких фрагментов песчаника с надписями в захоронениях, согласно исследованию, опубликованному в журнале Antiquity.

Исследователи выяснили, что эти различные части складываются вместе как пазл, показывая, что фрагменты составляют один камень, на котором выгравирована "необычная" смесь рун и других неопознанных знаков.

Отмечается, что археологический контекст находок предоставил исследователям исключительную возможность датировать рунический камень с помощью радиоуглеродных методов.

Эта работа определила, что фрагменты, вероятно, датируются периодом между 50 г. до н. э. и 275 г. н. э. - самые ранние известные даты для рунических камней.

Детальное исследование показало, что, хотя фрагменты принадлежат одной и той же оригинальной плите, различные надписи могут представлять собой различные акты резьбы, возможно, выполненные в разное время несколькими людьми.

"Похоже, что камень был намеренно фрагментирован, разбросан и включен в более поздние захоронения. Эта находка проливает свет на то, как использование рунических камней менялось с течением времени", - сказано в статье.

Возможно, что изначально камень предназначался для обозначения одной могилы, но был фрагментирован для увековечения последующих захоронений. Автор исследования Кристель Зильмер, профессор рунологии в Университете Осло, заявила, что "рунические камни, вероятно, имели как церемониальное, так и практическое предназначение". Автор исследования Стейнар Солхейм из Университета Осло добавил:

"Могильное поле и оригинальный поднятый камень предполагают памятное и посвятительное намерение, в то время как последующее использование в отдельном захоронении проливает свет на более поздние прагматические и символические выражения. Это редкий пример обнаружения рунических фрагментов в хорошо сохранившихся, датируемых археологических контекстах. Это имеет большое значение для дискуссий о ранних скандинавских рунических камнях, а также служит напоминанием археологам о необходимости тщательного изучения каменных фрагментов, найденных в могилах, и поиска потенциальных надписей".

Новости археологии

Открытие необычного "вампирского" захоронения в Хорватии показывает устойчивость таких верований в Восточной средневековой Европе. Могила была раскопана в прошлом году на археологическом участке Рашашка, примерно в 112 километрах к юго-востоку от Загреба. Считается, что могила датируется периодом между 13 и 16 веками.

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