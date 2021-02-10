"Героя парковки" заметили на улице Дмитриевская / фото dtp.kiev.ua
В среду, 10 февраля, в Киеве водитель автомобиля Mercedes с номерами «YANGOL» заблокировал движение общественного транспорта.
Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua в Telegram-канале.
На снимке видно, что водитель припарковался в неположенном месте и перекрыл движение общественного транспорта.
"Героя парковки" заметили на улице Дмитриевская. Водитель авто с номерами Yangol (Ангел - Янгол) перекрыл движение трамваев. Он припарковался на обочине вдоль рельс», - говорится в сообщении.
dtp.kiev.ua
Читайте такжеВ Киеве пьяный мопедист устроил на дороге "родео" с мотороллером (видео)
Вас также могут заинтересовать новости:
- Под Киевом джип устроил "гонки" с полицией и влетел в бензовоз: пострадавшие выжили только чудом (видео)
- Коллапс в часы пик: Киевский метрополитен предупредил пассажиров об ограничениях
- Киев завтра утром ограничивает въезд крупногабаритного транспорта
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram