На снимке видно, что водитель припарковался в неположенном месте и перекрыл движение общественного транспорта.

В среду, 10 февраля, в Киеве водитель автомобиля Mercedes с номерами «YANGOL» заблокировал движение общественного транспорта.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua в Telegram-канале.

На снимке видно, что водитель припарковался в неположенном месте и перекрыл движение общественного транспорта.

"Героя парковки" заметили на улице Дмитриевская. Водитель авто с номерами Yangol (Ангел - Янгол) перекрыл движение трамваев. Он припарковался на обочине вдоль рельс», - говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН