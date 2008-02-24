В США изготовили 60-килограммовый гамбургер (фото)

Самый большой в мире 60-килограммовый гамбургер изготовили в США. Владелец одного из ресторанов неподалеку от Детройта представил свое творение, которое, по его мнению, стало самым большим гамбургером, доступным для покупки.

Как передает Лента.Ruсо ссылкой на AP, цена гастрономического чуда составляет 350 долларов, и хозяин ресторана уверен, что ему удалось побить рекорд. Доселе обладателем рекорда являлся 56-килограммовый гамбургер, изготовленный в Пенсильвании в прошлом году.

На изготовление нынешнего «рекордсмена» - гамбургера с беконом, говядиной и сыром ушло 12 часов, а для его транспортировки понадобились 3 человека.

Как рассказал журналистам владелец ресторана, он хотел показать, что у него самые большие и вкусные гамбургеры. Для подтверждения нового рекорда может потребоваться несколько недель.