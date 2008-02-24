В США изготовили 60-килограммовый гамбургер (фото)
Цена гастрономического чуда - 350 долларов
Самый большой в мире 60-килограммовый гамбургер изготовили в США. Владелец одного из ресторанов неподалеку от Детройта представил свое творение, которое, по его мнению, стало самым большим гамбургером, доступным для покупки.
|Фото BRIAN KAUFMAN/Detroit Free Press
Как передает Лента.Ruсо ссылкой на AP, цена гастрономического чуда составляет 350 долларов, и хозяин ресторана уверен, что ему удалось побить рекорд. Доселе обладателем рекорда являлся 56-килограммовый гамбургер, изготовленный в Пенсильвании в прошлом году.
На изготовление нынешнего «рекордсмена» - гамбургера с беконом, говядиной и сыром ушло 12 часов, а для его транспортировки понадобились 3 человека.
Как рассказал журналистам владелец ресторана, он хотел показать, что у него самые большие и вкусные гамбургеры. Для подтверждения нового рекорда может потребоваться несколько недель.