Жириновский дожился до того, что обвинил СБУ в убийствах на трассах Подмосковья

Об этом пишет Лента.ру.

По мнению Жириновского, Киев намеренно засылает в Россию профессионалов-диверсантов, которые нападают на водителей.

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«Сколько людей на дорогах погибает? Вот сейчас уже 14 москвичей убиты на дорогах. И где убийцы? СБУ засылает. Это действуют профессионалы-диверсанты с Украины. Они мстят нам», — сказал Жириновский.

С весны 2014 года на участке с 45-го по 85-й километр трассы М-4 «Дон» было совершено четыре убийства. Преступники разбрасывали шипы на дороге и, когда водители останавливались с проколотыми шинами и выходили из автомобиля, расстреливали их в упор. Первое нападение произошло 3 мая, жертвами стали пожилые супруги из Москвы.

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По неофициальным данным, оперативники расследуют еще несколько похожих случаев на других дорогах в Подмосковье. Существует версия, согласно которой преступники расправились уже с 14 водителями и их пассажирами.