В Великобритании откроют академию джедаев

В Великобритании, в графстве Суррей будет открыта академия джедаев, сообщает The Register.

Ожидается, что путь от неофита до мастера джедая студенты академии пройдут примерно за два года. Их будут обучать владению световыми мечами, техническим наукам, боевым искусствам, а также медитации и нейро-лингвистическому программированию. Последнее призвано заменить британским джедаям удивительные ментальные способности их коллег из "далекой-далекой галактики".

Руководить обучением будет некто мастер Айек (Ajec), отказавшийся назвать свое настоящее имя. Все новоприбывшие студенты должны иметь при себе так называемый справочник джедая. Предполагается, что они будут посещать занятия в традиционных костюмах учеников-джедаев (падаванов).

Идея создания академии принадлежит Дэниэлу Джонсу (Daniel Jones), известному также как Морда Хелол (Morda Helol) и его брату Барни, или Йонбе Хеолу (Jonba Hehol). Они оба способствовали открытию в Великобритании первого филиала церкви джедаев, поклоняющихся "светлой стороне Силы".

Морда Хелол объяснил, что джедаи "не экстремисты, не психопаты и не культ". По его словам академия джедаев создана для улучшения жизни людей и развивает в них лучшие качества. "Наши двери открыты для каждого", - утверждает Морда Хелол.

Основатель академии также рассказал, что ему уже поступили предложения об открытии филиалов учебного заведения во Франции, Испании, Бразилии и США.

В 2006 году несколько приверженцев религии джедаев обратились в ООН с требованием признать "Силу", в которую они верят, официальной религией. Основанием для подобного признания, по их мнению, являлось то, что по данным последних переписей населения в Великобритании проживает около 400 тысяч джедаев, в в Австралии - 70 тысяч джедаев, в Новой Зеландии - 53 тысячи, в Канаде - 20 тысяч.

Религия джедаев основана на фильме Джорджа Лукаса "Звездные войны". В шести частях этой космической саги Орден рыцарей-джедаев борется с различными проявлениями "темной стороны Силы".

Лента.ру