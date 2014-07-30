Вице-премьер Турции запретил женщинам громко смеяться на публике

Турецкий вице-премьер Бюлент Арынч (Bulent Arinc) посоветовал женщинам быть строгими и не смеяться на публике, пишет Лента.ру со ссылкой на The World Age.

«Мужчинам следует в своих поступках руководствоваться моралью. Но женщины должны это делать тем более. Им следует всегда оставаться воспитанными, четко различая, что прилично, а что - нет. Женщинам не надо громко смеяться в обществе», — цитирует издание слова Арынча.

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Вице-премьер также осудил моральную деградацию современного турецкого общества после того, как в нем появились наркотики и проституция. По мнению политика, женщины «должны защищать честь своего мужа», а «не разговаривать часами по телефону».

«В то же время мужчины должны быть привязаны к жене и детям», — заявил Арынч.

На слова вице-премьера быстро отреагировали пользователи соцсетей. В Twitter стали выкладывать фотографии, на которых девушки изображают смех.

В интернете многие также попросили Арынча перестать рассуждать о морали, напомнив ему о коррупционном скандале вокруг премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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В феврале 2014 года в YouTube была размещена запись пяти телефонных разговоров между главой правительства и его сыном. На ней они якобы говорили о необходимости спрятать большую сумму денег. Пресс-служба премьера назвала запись подделкой.

В середине декабря 2013 года в Турции разгорелся крупный коррупционный скандал. В результате по подозрению в махинациях и взяточничестве полиция арестовала более 50 человек, в частности сыновей нескольких тогдашних министров, а также крупных бизнесменов и чиновников.