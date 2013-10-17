Турки теряют интерес к ЕС - вице-премьер

"У нашего народа значительно упал интерес к вступлению Турции в Евросоюз. Если раньше эту идею поддерживали 75% населения страны, то сейчас этот уровень составляет 18-20%", - сказал он в городе Бурса на праздничной церемонии, посвящённой празднику Курбан-Байрам, сообщает РИА Новости.

По словам Арынча, причина этого кроется не в турецких реалиях, а в самой Европе. "В этом не наша вина. Причина - в безответственном поведении тех европейских стран, которые постоянно создают для Турции барьер за барьером, которые стремятся устраивать нам допросы", - подчеркнул он.

Вице-премьер напомнил, что Турция с 2005 года ведёт активные переговоры о вступлении в Евросоюз. Он отметил, что Турция не отступила от этой идеи. "Мы не сделали шаг назад от 50-летней мечты вступить в ЕС, провели соответствующую работу, "домашнее задание" выполнили", - сказал Арынч.