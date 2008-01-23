Вслед за пьяницами и проститутками всех белорусов заставят отражать свет

Министерство внутренних дел Белоруссии обязало все отечественные предприятия, которые занимаются пошивом одежды, снабжать ее фликерами - светоотражающими элементами, сообщает "Телеграф". Чиновники объясняют это требование заботой о безопасности граждан на дорогах в темное время суток.

По словам ведущего специалиста "Беллегпрома" Ларисы Нефедовой, светоотражающие полосы, согласно стандарту, необходимо нашивать так же, как и на спецодежде. "Лента должна идти по рукаву, по низу куртки, по спине и бокам", - пояснила она, добавив, что в результате "на пешеходе будет больше лент, чем на инспекторе ГАИ".

Требование МВД распространяется на все предметы верхней одежды: куртки, пальто, блузы, пиджаки и жакеты. В связи с использованием дополнительных материалов, отмечает ведущий специалист "Беллегпрома", одежда подорожает примерно на 30 тысяч белорусских рублей (около 14 долларов).

Ранее некоторые категории граждан Белоруссии уже были снабжены фликерами. В частности, светоотражатели своим клиентам стал раздавать витебский вытрезвитель, сотрудники ГАИ, со своей стороны, решили обеспечить фликерами проституток, работающих на трассах. А Бобруйский райисполком закупил эти предметы для местных школьников. Последних, как сообщается, без фликеров теперь не пускают на дискотеки, отмечает Лента.ру.