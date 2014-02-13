В Нидерландах разработали аквариум, которым управляет золотая рыбка
Нидерландская компания Studio Diip, специализирующаяся на технологиях распознавания образов, сконструировала самоходный аквариум. В какую сторону поедет аквариум, определяет находящаяся в нем золотая рыбка, пишет Engadget.
Движения рыбки отслеживает камера, установленная над аквариумом и направленная на его дно. Аквариум, в свою очередь, закреплен на колесной платформе. Если камера зафиксировала, что рыбка переместилась в левую часть резервуара, то платформа двинется влево, а если в правую часть — то вправо.
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Установка получила название Fish on Wheels («Рыба на колесах»). За обработку изображений с камеры в ней отвечает микрокомпьютер Beagleboard. Он отсылает команды на микроконтроллер Arduino, который управляет колесной платформой. Платформу приводит в движение электродвигатель.
В число других проектов Studio Diip входят система распознавания автомобильных номеров, установка для видеозаписи сеансов игры в карты и «распознаватель овощей». Последняя разработка «узнает» овощи, помещенные на стол, и показывает рецепты, в которых они используются.