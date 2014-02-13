В Нидерландах разработали аквариум, которым управляет золотая рыбка

Движения рыбки отслеживает камера, установленная над аквариумом и направленная на его дно. Аквариум, в свою очередь, закреплен на колесной платформе. Если камера зафиксировала, что рыбка переместилась в левую часть резервуара, то платформа двинется влево, а если в правую часть — то вправо.

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Установка получила название Fish on Wheels («Рыба на колесах»). За обработку изображений с камеры в ней отвечает микрокомпьютер Beagleboard. Он отсылает команды на микроконтроллер Arduino, который управляет колесной платформой. Платформу приводит в движение электродвигатель.

разработчики самоходного аквариума указали, что цель проекта Fish on Wheels — «освободить рыб во всем мире». Они также выразили надежду, что их установка поспособствует появлению новых средств передвижения для домашних питомцев, так как они должны «более свободно путешествовать по миру». Как пишет Лента.ру

В число других проектов Studio Diip входят система распознавания автомобильных номеров, установка для видеозаписи сеансов игры в карты и «распознаватель овощей». Последняя разработка «узнает» овощи, помещенные на стол, и показывает рецепты, в которых они используются.