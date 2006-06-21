Вчера часть Киева погрузилась под воду (фоторепортаж)

11:20, 21 июня 2006
Курьёзы
1253 0

Особенно пострадало левобережье

Tablo ID

с ссылкой на Іnteresniy kiev

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter