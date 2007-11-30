Заслуженный крокодил Украины Годзи голодает и чахнет

Крокодил Годзилла, пойманный в среду вечером в Мариуполе, сейчас находится в пожарной части МЧС Донецка. Дальнейшей судьбой самого свободолюбивого крокодила Украиныпоинтересовалась газета «Сегодня».

По словам начальника ГУ МЧС Донецкой области Андрея Бондаренко, крокодила связанным перевезли из Мариуполя в Донецк на служебном автомобиле. Сейчас он живет в большом баке, где постоянно поддерживается температура около +30 градусов. МЧСники Годзилле развязали пасть и лапы. Но пока не кормят, ибо не знают, что ему давать, чтобы не повредить его здоровью. По словам г-на Бондаренко, "постоялец" ведет себя спокойно, вылезти не пытается. "Почему МЧС должно заниматься крокодилом? — недоумевает он. — Мы его поймали, пусть приезжает его хозяин и забирает. Жалко живое существо. Ведь даже по внешнему виду заметно, что ему неважно — он какой-то тощий, вялый".

Владелец Годзи Артем, с которым связались журналисты, сказал, что собирается выехать за своим питомцем только в понедельник, потому что выступает сейчас в цирке и не может исчезнуть из Кировограда. Он возьмет с собой фотографии Годзи, чтобы подтвердить его "личность" при опознании. Артем говорит, что кормить "кроку" можно сырой говяжьей печенью или говядиной, а также живыми мышами или крысами. Но, даже если и ничего не давать, не страшно — крокодилы могут голодать до 6 месяцев.

"Насчет оплаты за поимку и "постой" рептилии мне ничего в МЧС не говорили, — сказал нам Артем. — Когда заберу Годзи, сперва его начну лечить таблетками и мазями, потому что за полгода бегов и пребывания в неприспособленной среде крокодил наверняка простудился и подхватил грибковую инфекцию. А когда выздоровеет, он снова будет выступать в цирке: становиться на хвост, бегать по кругу и изображать "сон крокодила". Угощения я ему не привезу, чтобы не кормить в дорогу, но дома дам свежей говяжьей печенки, а когда Годзи окрепнет и сможет быстро передвигаться, куплю ему несколько живых мышей, чтобы он их догнал и съел".

"Может ли история крокодила Годзи стать сюжетом фильма, рассказа или хотя бы стиха?" — спросили журналисты у Леся Подервянского. "Маленький еще, не тянет он на героя, — отшутился поэт. — Пусть вырастет хотя бы метров до трех, тогда посмотрим. Правда, долго ждать придется".

Заведующий акватеррариумом Киевского зоопарка Олег Соколов сообщил газете: в том, что крокодил выжил, нет ничего удивительного. Летом Азовское море прогревается до 26—28 градусов. Поэтому рептилия чувствовала себя достаточно комфортно. Крокодилы, к тому же, могут по несколько месяцев обходиться без пищи. Однако наш герой наверняка освоившись, не голодал: прячась в прибрежных зарослях, он вполне мог поймать рыбу, зазевавшегося птенца чайки, разорить гнездо с кладкой яиц. На худой конец, эти существа не брезгуют и падалью. Жил он в довольно теплой водичке — возле ТЕЦ.

Холода могли доконать крокодила. Ведь при температуре ниже 8 градусов эти холоднокровные погибают. Поэтому оцепеневшему от холода Годзи сильно повезло, что его заметили и выловили, пишет «Сегодня».